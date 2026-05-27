タレントで俳優のつるの剛士さんが5月26日、自身のXを更新。51歳の誕生日を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 つるの剛士 】51歳の誕生日「本日、宇宙イチ浮かれてる父親No.1に確定」「人生後半、引き続き温かい応援よろしくお願いいたします」





つるのさんはHappy Birthdayの飾りつけが施された部屋で、誕生日のプレゼントを前にポーズを決めた画像を投稿。









「息子からワイン、娘たちから花束、ほんで妻からは、、なんと手編みの、て、あ、み、の、巾着袋。」「はい、ぶっ壊れ〜 本日、宇宙イチ浮かれてる父親No.1に確定」と、喜びを最大限に表現しました。









続けて「10年前、バカボンのパパの年齢に追いついたと思えば、まもなく波平さんの年齢へ。」と、51歳という年齢への実感を綴りました。









そして「つるの恩返しできる日を目標に 遊んで学んで精進して参りますので

人生後半、引き続き温かい応援よろしくお願いいたします。」と抱負を記しました。









【担当：芸能情報ステーション】