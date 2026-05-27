元「新選組リアン」のリーダーで、歌手の関義哉（37）が27日、自身のインスタグラムで第1子誕生を報告した。

「ご報告」として「私事ではございますが この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告した。

「お産の終盤には 大学病院へ移動することとなりましたが 無事に 普通分娩で産まれ、母子ともに健康で この日を迎えられたことを、心より嬉しく思っております」とつづった。

「約23時間にわたる出産を頑張ってくれた妻には 感謝の気持ちでいっぱいです」と妻に感謝した。

「結婚してまもなく4年。これまで支えてくださった皆さまのおかげで新しい命を迎えることができました」と感慨。「父としての責任を胸に、これまで以上に仕事にも精進してまいります。今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と記した。

2009年、島田紳助プロデュースアイドルグループ「新選組リアン」として芸能界デビュー。メンバーの中で唯一京都府出身で、結成当時は滋賀大学在学中だった。2010年11月からグループの新リーダーに。2013年3月に滋賀大学を卒業。翌14年10月にグループは解散。解散後は自身の兄弟を組んでいるユニット「イーワイエス」として音楽活動をスタート。2019年には「新選組リアン」デビュー 10 周年 一夜限りの再結成ライブを行った。

2022年7月、一般女性との結婚を発表した。