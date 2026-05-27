◆春季北海道高校野球大会 ▽１回戦 倶知安７―４網走南ケ丘（２７日・札幌モエレ沼公園）

４８年ぶり出場の倶知安が７―４で初出場の網走南ケ丘を下し、５度目の出場で初勝利を挙げた。２回から登板したエース右腕・松田晴人（３年）が８回無失点と好投すると、打線も１１安打で最大４点のビハインドをはねのけた。

地元から駆けつけた応援団に向かって、倶知安ナインが拳を突き上げた。１９７８年以来約半世紀ぶりの舞台で白星をつかみ、三浦良介監督は「うれしいですね。全校応援をかけてくれて、４８年前の方々からもいろんな声をかけていただいて、地域も盛り上がってくれたし、改めて高校野球っていいなと。選手がよく頑張ってくれました」と喜びをかみしめた。

センバツ出場の北照に惜敗（１●２）した小樽地区代表決定戦からバッテリーを入れ替えて臨んだ。しかし、先発の佐藤侑輝（２年）が４四球を与え、内野の失策も絡んでいきなり４失点。苦しい展開となったが、三塁側スタンドからの大声援を受けてナインが奮起した。

春の全道１回戦で札幌地区以外のチームが全校応援を実施するのは異例で、３００人以上の生徒がモエレ沼公園野球場に集結。学校が一丸となって反撃に出た。３点差の４回。７番・秋山陽哉一塁手（２年）の適時三塁打で２点を返すと、２死二、三塁から失策の間に走者２人が生還。逆転に成功し、その後も得点を重ねて突き放した。

投げては、エース松田が予定よりも早い２回から緊急登板。毎回のように走者を背負いながらも追加点を許さない粘りの投球を披露した。北照打線も苦しめた下手投げ右腕は８回無失点と好投。「まず１勝出来たことがうれしい。舞い上がるタイプなのでスタンドは見ないようにしていたけど、応援の声はいっぱい届いていたのでうれしかった。応援に来てくれていい結果で終えられてよかった」とはにかんだ。

次戦は、初の４強入りをかけて旭川志峯―帯広三条の勝者と対戦する。松田は「他のピッチャーもいっぱいいるので、やることは変わらない。また明日も頑張ります」と力を込めた。