◆米大リーグ ドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５回に迎えた４打席目に代打ラッシングが送られ、今季初の途中交代となった。一方、ベンチ裏に引き下がる際にはスタッフに右手で親指を立てるしぐさを見せるなど、大事には至ってなさそうだった。

相手先発左腕フリーランドとは、通算１１打数７安打２本塁打、５打点、打率６割３分６厘と好相性なだけに、５戦ぶり９号なるか注目が集まる一戦だった。初回の１打席目は二塁ライナーに倒れると、３回の２打席目は一ゴロに倒れた。

３点リードの４回１死二、三塁で迎えた３打席目にアクシデントに見舞われた。先発フリーランドのチェンジアップが右手を直撃。苦悶の表情を浮かべ、本拠地からは大ブーイングが起きた。トレーナーらが状態を確認したが、プレーは続行。死球で出塁となると、直後には暴投で１点を加えると、パヘスの２点適時二塁打では、大谷は二塁から激走で本塁に生還した。

前日の本拠地・ロッキーズ２戦目は、３打数１安打１打点１四球。１―３の８回無死満塁で迎えた４打席目は激走で併殺崩れを勝ち取ると、続くベッツの犠飛、フリーマンの適時二塁打で逆転に成功。チームの３連勝に貢献し、ロバーツ監督も「大きなハッスルプレーだった。彼が全力疾走して一塁で併殺を阻止したのが大きかった。あれでイニングが続いた。もしあれが併殺になっていたら、間違いなくリードは奪えていなかった。本当に大きなプレーだ」と絶賛していた。

大谷は翌２７日（同２８日）に登板を予定。リアル二刀流で出場する見込みで、ロッキーズ・菅野智之投手と初めて投げ合う。