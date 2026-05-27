美人アーティスト「10年ぶり」“平成前髪”にイメチェン「お人形さんみたい」「天才的に可愛い」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳美人アーティスト「目がさらに大きく見える」重めの“平成前髪”イメチェン
佐藤は「平成前髪に戻したよ」「10年ぶり」とつづり、街角で撮影した花柄ワンピース姿の写真を投稿。うさぎのキャラクターチャーム付きバッグを手に、これまでのシースルーバングから、目の上で切り揃えた重ための“平成前髪”にチェンジした姿を披露した。
この投稿にファンからは「平成前髪、天才的に可愛い」「目がさらに大きく見える」「お人形さんみたい」「ものすごく似合ってる」「10年ぶりとは思えない」「エモすぎる」「小物まで平成感ある」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳美人アーティスト「目がさらに大きく見える」重めの“平成前髪”イメチェン
◆佐藤ノア、10年ぶりの平成前髪姿を披露
佐藤は「平成前髪に戻したよ」「10年ぶり」とつづり、街角で撮影した花柄ワンピース姿の写真を投稿。うさぎのキャラクターチャーム付きバッグを手に、これまでのシースルーバングから、目の上で切り揃えた重ための“平成前髪”にチェンジした姿を披露した。
◆佐藤ノアの新ヘアに絶賛の声
この投稿にファンからは「平成前髪、天才的に可愛い」「目がさらに大きく見える」「お人形さんみたい」「ものすごく似合ってる」「10年ぶりとは思えない」「エモすぎる」「小物まで平成感ある」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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