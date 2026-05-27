「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」の追加情報が公開。劇中の拘束具状態も再現可能
【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 6月 予約開始
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タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、6月より予約が開始されるアクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」の追加情報を公開した。
本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチータ型ゾイド「ライトニングサイクス」を1/100スケールアクションプラモデル化。
公式Xアカウントにて拘束具を装着した状態が公開された。前脚、後ろ脚、胸元などにアーマーが装着され、パイプ造形なども再現されている。
REALIZE MODEL SERIES- ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 27, 2026
RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様
2026年6月予約開始
■再現性
関節キャップを含め全身を完全新規設計。アニメ初登場時の拘束具も付属。 pic.twitter.com/DwCuDULdH9
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