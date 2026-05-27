【RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様】 6月 予約開始

タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、6月より予約が開始されるアクションプラモデル「RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様」の追加情報を公開した。

本商品はアニメ「ゾイド-ZOIDS-」よりアーバインの新たな相棒となるチータ型ゾイド「ライトニングサイクス」を1/100スケールアクションプラモデル化。

公式Xアカウントにて拘束具を装着した状態が公開された。前脚、後ろ脚、胸元などにアーマーが装着され、パイプ造形なども再現されている。

REALIZE MODEL SERIES

RMZ-023 ライトニングサイクス アーバイン仕様

2026年6月予約開始



■再現性

関節キャップを含め全身を完全新規設計。アニメ初登場時の拘束具も付属。 pic.twitter.com/DwCuDULdH9 - ゾイド【公式】 (@zoids_official) May 27, 2026

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