【MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）】 【MODEROID 太陽の使者 鉄人28号【再販】】 予約開始：5月28日12時 発売日・価格：未定

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）」を5月28日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「太陽の使者 鉄人28号」より、宿命のライバル「ブラックオックス」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」で商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、「MODEROID 太陽の使者 鉄人28号」も再販予定であることを伝えている。

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