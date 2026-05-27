「太陽の使者 鉄人28号」よりプラモデル「MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）」が5月28日予約開始決定！「MODEROID 太陽の使者 鉄人28号」も再販決定
【MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）】 【MODEROID 太陽の使者 鉄人28号【再販】】 予約開始：5月28日12時 発売日・価格：未定
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）」を5月28日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。
本製品は、アニメ「太陽の使者 鉄人28号」より、宿命のライバル「ブラックオックス」を、同社のプラモデルシリーズ「MODEROID」で商品化するもの。
今回同社公式Xアカウント「メカスマ【公式】」にて本製品の予約開始日時を告知しているほか、「MODEROID 太陽の使者 鉄人28号」も再販予定であることを伝えている。
🔵#メカスマ さきどり情報⚫️- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) May 27, 2026
鉄人28号、最大の敵！
『太陽の使者 鉄人28号』より
宿命のライバル「ブラックオックス」が#MODEROID シリーズでいよいよ登場。
5/28（木）昼12時より予約案内開始！
さらに、太陽の使者版の鉄人28号も
同時再販決定です！#鉄人28号#グッスマ pic.twitter.com/35eGX4iYrf
(C)光プロダクション