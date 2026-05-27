1972年に「魔法の黄色い靴」でデビューし、「心の旅」「青春の影」「虹とスニーカーの頃」などのヒット曲を生み出したミュージシャン・財津和夫さん。財津さんが所属するバンド「チューリップ」は、2027年に55周年を迎えます。そこで今回は、財津さん初の自伝『大丈夫さ 私の履歴書』より一部を抜粋し、財津さんの言葉をお届けします。

【写真】財津和夫さん

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これから

数年前、ふと長谷川町子さんの漫画「いじわるばあさん」を手に取って、これこそ自分だと思った。老人は自由なのだ。もはや失うものはない。倫理や道徳に縛られる必要もない。悪態もつけばいいし、人の悪口も言おう。

病気になって死を意識したとき、少し聖人に近づいた気がした。だが退院して3日もたつと、以前に増して俗人になった。

なぜかこれこそが成長だという確信があった。これまで、成長は自分を高めることだと思っていたけれど、きれい事だった。今の自分は強い。怖いものがない。

いじわるばあさんも時に弱気になる。私も自分が丸くなったと感じる。でもそれはボールムシ（子供の頃ダンゴムシをこう呼んだ）のように、自分を守る丸さだ。体力がないからケンカしても勝てない。だから丸くなるのだが、悪態を内に秘めているのだ。

いつかポックリ逝きたい

若い頃には選択肢、つまり可能性が無数にあったが、今はない。ただ生き延びるだけだ。そして、いつかポックリ逝きたい。最後の目標だ。

チューリップのメンバーでは安部俊幸が2014年に、吉田彰が24年に亡くなった。吉田とは脱退後、最後まで関係を修復できなかったが、いまは無性に2人に会いたい。



『大丈夫さ 私の履歴書』（著：財津和夫／日経BP 日本経済新聞出版）

27年にはチューリップが55周年を迎える。ツアーをやってほしいという要望も寄せられているが、体力的に難しいと思っている。

それでも、長年応援してくれた人たちとは親戚のような絆ができているので、寄り合いのようなものは開くかもしれない。

何も語らぬ石ころのように

老人になったら車に最低限の楽器だけを積んで、せいぜい30人くらいのお客さんの前で街から街へ、全国を歌い歩くという暮らしを夢見たこともあった。

だが、現実に老人になった私はちゃんとしたベッドでないと眠れなくなったので難しそうだ。それでも、少人数の前でつぶやくように歌うというイメージはある。

時折、歌を作ってみようとするのだが、説教がましくなってしまう。「俺はこの境地に達したぜ」みたいに。何を言っても妙に格好悪いなあと思ってしまう。

格好悪いと思うこと自体、まだ若いのだろう。自意識から解脱できていない。何も語らぬ石ころのように、いつかなれるだろうか。

「海の近くで暮らすのはどうかな」

最後には海が見える小さな家で、好きな音楽を聴いて、散歩をして、掃除や洗濯をして、犬や猫と暮らすという夢がある。

ちょっといい食材を調達して、料理は下手だけれども自分の食べる分くらいはなんとか自炊して。玄界灘を見て育ったから、最後は故郷のような風景に焦がれるのだろう。実は既に終の棲家の物色を始めている。

子供の頃から動物は身近にいた。今も犬と猫1匹ずつと暮らしている。世の中は犬派と猫派に分かれているが、私にはどちらも欠かせない。犬が言うことを聞いてくれるのはうれしいが、それだけでは物足りない。猫にはこちらが翻弄される。自由さに憧れる。猫のように生きたい。

妻にはそれとなく、「海の近くで暮らすのはどうかな」などと言って感触を探っている。でも、彼女は私より11歳若く元気なので、隠者のような暮らしには抵抗があるかもしれない。「1人で行って」と言われたらどうしよう。ただ「1人でも」と妻に伝える勇気は、今のところない。

※本稿は、『大丈夫さ 私の履歴書』（日経BP 日本経済新聞出版）の一部を再編集したものです。