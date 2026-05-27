厚生労働省の「令和5年（2023）患者調査」によると、在宅医療を受けた推計外来患者数は年々増加傾向にあるそうです。そんな中で、2000人以上を看取った在宅緩和ケア医・萬田緑平先生は、「涙を乗り越えた患者さんは幸せな死を受け入れる強さを持てる」と語ります。そこで今回は萬田先生の著書『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）より一部を抜粋し、お届けします。

【書影】目標は亡くなる前日まで歩いてトイレに行くこと！萬田緑平『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』

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歩けなくなると身体はどうなるか

歩けなくなることは、皆さんが想像する以上につらいことです。

歩けないという見えることだけではなく、身体につらい連鎖反応が起こってきて、食べる・排泄・睡眠という日常生活を苦しくさせます。

筋力が落ちるから歩けなくなる。すると歩かないから筋力はさらに落ちて、体力も落ちていく。

体幹の筋力、腹筋も落ちる。腹圧も弱くなるし、呼吸筋も弱くなり肺活量も落ちていきます。そして、ほぼ寝たきりになります。

歩けなくなるとトイレに行っても…

歩けなくなると、自力でトイレに行けなくなる。それはいやだと、ほとんどの人は思っていますが、歩けなくなるとトイレに行っても「出すこと」もできなくなるのです。

そのつらさは本人や自宅で高齢の患者さんと暮らしている人じゃないと知らないと思います。僕も在宅ケアの仕事をするようになって、気がつきました。

歩くことが生きるための身体の筋力になります。その筋力がなくなるとどうなるのか。

終末期のがん患者さんに限らず、身体が下り坂になっていく高齢者の方にも起こる歩けなくなった身体の苦しさを、説明したいと思います。

排便・排尿ができない

腹筋の力が弱くなると、便を肛門に押し出す腹圧をかけることができません。おまけにその便は直腸に停滞する時間が長いため、水分を吸収されすぎて固い……。こうして腹筋の力がなくなると、自力で便を絞り出すことができなくなっていくのです。

高齢者施設では便秘防止のために寝たきりや車いすの入居者さんには下剤をかけて、あふれてくる便をおむつに吸わせて定期的におむつ交換をしているところが多いでしょう。便秘になったら本人はつらいだろうし、施設側も管理が大変なので、下剤は効率がよいのです。



（写真提供：Photo AC）

僕は患者さんにはめったに下剤は使いません。下剤慣れしていてじゃんじゃん使わないと排便できない人には使いますが、そうでない人は便を柔らかくする緩下剤を中心に排便コントロールをしています。排便する筋力のない患者さんは看護師が摘便です。排便の快感は味わえませんが、看護師に手伝ってもらってすっきりしてもらいます。下剤をかけてあふれる便をおむつに取ってもらうのは人たる道としてどうか？と思うからです。これは僕の考え方であって、正解かどうかという話ではありません。

排便と同様に排尿も大変になります。腹筋が弱ったり、尿道を締める括約筋が開かなくなったりしてくると、尿をためたり出したりする機能が衰えます。「尿意を感じてトイレに行き、出してすっきり」という、今までは当たり前だった行動ができなくなるのです。

呼吸筋も弱る

歩けば身体は酸素を必要とします。呼吸をして肺を膨らませ、酸素を取り込むのですが、このとき使う筋肉が呼吸筋です。肺が勝手に膨らんでくれるわけではありません。呼吸筋が弱まると呼吸が弱くなり、咳も痰も出しにくくなります。誤飲してしまったらむせることもできなくなります。

咳ができなくなり飲み込むこともできなくなるのは、亡くなる前の状態で、歩けなくなる人が必ず通る道です。

ちなみに呼吸筋の強さを表すのが肺活量で、普通の生活をしている人は2〜3リットル、アスリートだと4〜6リットルくらいはあるでしょう。寝たきりの人は300〜500ミリリットル程度。肺活量の大きさは肺の大きさではありません。呼吸する筋力の強さを表わしているのです。

手術で肺が人の3分の1しかなくなっても3倍の呼吸筋があれば、酸素を取り入れるのには問題はありません。

※本稿は、『死ぬまで生きる: 穏やかな死に医療はいらない』（河出書房新社）の一部を再編集したものです。