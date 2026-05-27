100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第125回は「退団を決めたタカラジェンヌが輝き始める訳」です。

【写真】旧宝塚ホテルにあった「幸せの鐘」

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前回「故郷・新潟で毎年恒例〈米山プリンセス〉の田植えに参加。しかし暴風で4年目にして初の…」はこちら

タカラジェンヌが聞く鐘の音

タカラジェンヌが退団を決意するとき、「鐘が鳴る」といいます。

退団のときが来たことを教える鐘が鳴るのだと、上級生からよくそんな話を聞いていました。

いつか私にもそんなときが来るのだろうか。

カーンなのか、ゴーンなのか。

それとも、もっと洒落た音なのか。

当時の私は、どこか半信半疑でいました。

けれど、その時は本当にやってきました。

それはカーンでもゴーンでもなく、もっと静かな、自分にしかわからない感覚でした。

「あぁ、そろそろなんだな」

そんな気配が、自分の内側でじわじわと準備されていくのです。

誰に言われたわけでもないのに、宝塚を去るタイミングが、絶妙な頃合いで自分の中に満ちてきました。

不思議なことに、一度その鐘が鳴ると、決意はまったく揺らぎませんでした。

退団を経験してわかったこと

タカラジェンヌは、日々ものすごい緊張感の中で生きています。

常に誰かと比べられ、高みを目指すための終わりのないプレッシャーと、自分自身と戦いながら舞台に立っています。

向上心があるからこそ人は磨かれていくのですが、知らず知らずのうちに「戦闘モード」にもなっています。

そんな中で、退団を決めた人だけが、ある瞬間から少しずつ変わり始めます。

顔つきが変わる。

纏っている空気が変わる。

そして、神々しいほどの輝きを放ち始める。

あの独特の、発光するような美しさはいったいどこから来るのだろう？

ずっと不思議に思っていました。

そして自分が退団を経験して、少しわかったような気がします。

退団を決めるというのは、終わりを受け入れることです。

でもそれは、諦めではありません。

むしろ逆です。

ゴールが定まったとき、人はようやく「今」を全力で生き始め、一瞬一瞬をそれまで以上に大切にし始めます。

舞台からの景色をあと何回見られるのか。

この限られた時間の中で、自分は何を残せるのか。

そう思いながら舞台に立つと、その瞬間、瞬間を全霊で生きるようになります。

すべての迷いや気負いは削ぎ落とされ、それまで「未来」に向かっていたエネルギーが、すべて「今、この瞬間」に凝縮されます。

だから、退団者はこれまで以上に輝きを増すのだと思います。

そこには覚悟を決めた人だけが持つ、静かな強さがありました。

そしてもう一つ。

自分の足でその一歩を踏み出した瞬間から、これまで以上に自分がどれほど愛され、素晴らしい場所にいたのかを知ることになります。

当たり前だと思っていた日常の中に、どれだけ多くの愛があったかを知る時間が始まるのです。

退団者のために用意される様々なイベント。

かけられる言葉。

涙を流してくださるお客様。

あれは本当に、特別な時間です。

人生であんなふうに、「あなたに出会えてよかった」と真っ直ぐに伝えてもらえる経験をする人は、そう多くはありません。

もちろん、寂しさはあります。

でも、それ以上にありがたい。

その「ありがたさ」に包まれるからこそ、人はあんなにもやわらかい表情になるのだと思います。

ちなつの男役が、私は好きでした

先日、月組トップスターの鳳月杏さんが退団を発表されました。

会見での笑顔は、とても清々しく、やわらかく、さらに輝いて見えました。

退団を決めた人が放つ美しさは、どこか儚く、でも圧倒的に華やかで、どうしても目を逸らせなくなります。

「限りがある」ということが、人をこんなにも美しくするのかもしれません。

ちなつの男役が、私は好きでした。

宝塚の伝統的な「男役の美学」を深めた、あの落ち着きと品格は、誰にでも真似できるものではありません。

ここまで積み重ねてきた時間の重みを感じます

「自分を磨き続けることの大切さ」を背中で示し続け、唯一無二の包容力で月組を率いたトップスター。

宝塚への愛と、仲間への愛、そしてファンの皆様への感謝を胸に、愛する舞台にすべてを捧げようとしているその姿は、眩しいほど気高く映ります。

寂しさだけを見ないで

退団のその日まで、退団者が望んでいることは、とてもシンプルです。

最後まで舞台を楽しんでほしい。

「寂しい」よりも「出会えてよかった」と思ってほしい。

笑顔で見守ってほしい、ということです。

退団を決めたタカラジェンヌは、人生で一番美しい時を生きています。

退団は一つの終わりではありますが、同時にその人が全力で駆け抜けた証でもあります。

だからどうか、終わってしまう寂しさだけを見ないで、最後に放つ最高に眩い輝きを思い切り浴びていてほしいと思います。

退団へのカウントダウンが始まりました。

ゴールのその日まで、どうか宝塚の舞台を、男役を存分に楽しんでください。

私もファンの一人として、客席からその姿をしっかりと見届けたいと思っています。



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