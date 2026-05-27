吉本新喜劇の池乃めだか（82）は27日、「第52回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。7月3日に開催する「池乃めだか芸能生活60周年記念〜ちっさいおっさん大祭り〜」（なんばグランド花月）について語った。

会見の大トリで登場しためだか。「声は聞こえるけど、めだか師匠はどこ？」とのいつものつかみで「見下げてごらん〜」と全員から見つけてもらい、爆笑をさらった。

今回は自身の83回目の誕生日に開催。2部構成で第1部は吉本新喜劇。第2部はめだかバンドによる歌謡ショー。新喜劇にはスペシャルゲストとしてナインティナイン・岡村隆史（55）も登場する。岡村はめだかと同じ誕生日。かつて岡村が新喜劇に所属していた頃に「猫対モンキー」としてめだかと岡村の対決が人気だった。

めだかは「60年のキャリアを見てみようと来られる。若い時にできたことがそのままできるかは不安」と明かすと、50年以上の付き合いであるGMの間寛平（76）は「“カニばさみ”もできる」と両足で女優をはさんで捕らえるめだかのギャグに太鼓判を押した。

歌謡ショーではMr.オクレ（73）がベース、小籔千豊（52）がドラムと豪華な布陣。ボーカルのめだかは3、4曲歌う予定だが「気分がよかったら5曲」とギターの松浦真也（49）も楽しみにしていた。

大阪・守口出身のめだかは中学卒業後にメーカーへ就職。1966年、23歳で芸能界入りし、海原小浜に弟子入り。海原めぐるとして、小浜の息子で海原やすよ・ともこの父である海原かけると漫才コンビ「海原かける・めぐる」を結成した。72年に吉本興業へ移籍し、76年にコンビを解消して吉本新喜劇に入団した。80年代後半から座長も務めた。

2012年には未破裂性脳動脈瘤の手術を受け、23年2月には脳梗塞を発症し入院したが、9月には史上最年長座長として「池乃めだか傘寿記念公演」を開催した。