ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「極上の非日常」。プロレス観戦が趣味のスーさん。プロレスの中でもさらに過激なデスマッチに魅せられ、なぜこんなにも魅了されるのかと考えてみたところ――。

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極上の非日常

相も変わらず、プロレス観戦に血道を上げている。最近は「フリーダムズ」というデスマッチが売りの団体にも足を運ぶ。

そもそも危険に見える攻撃が多いプロレスだが、デスマッチでは通常ルールよりリスクを伴う行為が許可され、流血がある。デスマッチでは、凶器を使うことも許されている。バットに五寸釘を打ち付けたもの、木材ボードに有刺鉄線を貼り付けたもの、巨大なおろし金、ハサミ、大量の画鋲、剣山、のこぎりなどさまざまだ。選手それぞれにお手製の凶器があり、使い方にも個性が光る。

私は蛍光灯デスマッチが好きだ。割れた瞬間にシャンパンの栓を抜いたような景気の良い音がするし、飛び散った破片はキラキラと輝いて美しい。

狂った世界だとは思う。選手たちは肉体を傷つけて血を流すことを厭わないし、観客はそれを見て大喜びするのだから。血ダルマになった選手の背中には、過去の戦いで受けた無数の傷がケロイドになって残っている。しかし、私はそれを見ても痛々しいとは思わなくなった。カッコいいと思う。

私はデスマッチレスラーではないので、なぜ過酷な試合形式を好んでやるのか、本当のところはわからない。フリーダムズの葛西純選手がインタビューで「デスマッチはより自分らしさを表現できるし、戦ってても生きてる実感を得られる」と語っているのを読んだことがある。日常から一歩「死」に近づいたほうが、より「生」を感じられるのだろうか。「死ぬかもしれない、大怪我をするかもしれない、というリングに上がって、大怪我をせず、死なないで自分の足でリングを降りて自分の足で家に帰るのがプロ」ともおっしゃっていて、その言葉に安心を覚えた。私たちはお金を払って、極上の非日常を見せてもらっているのだ。

デスマッチはAIにはできない

フリーダムズを観に行くようになったのは、仲良くしてもらっているTBSの宇賀神メグアナウンサーが、デスマッチにハマったからでもある。先日もふたりで観戦に行き、帰りにご飯を食べながら語り合った。

宇賀神さんは言った。「デスマッチはAIにはできませんから」。AIに仕事を奪われると脅かされ始めて数年。大量解雇が発生している業界もある。モヤモヤしていたところに、彼女が正鵠（せいこく）を射た。デスマッチはAIにはできない。その通り。AIには血が流せないから？ いや、もっと深いところに答えがあるはずだ。

しばらく考えを巡らせ、ある答えにたどり着いた。AIには賭（と）するものがないから、デスマッチができないのだ。

AIにだって、残酷なことはいくらでもできる。現実世界では、AIにコントロールされた無人ドローンが自律型兵器として人を殺している。最悪だ。

AIは人に比べて無敵だ。命、気力、体力、家族、思考力などを失う心配がないから。つまり、AIには恐怖がない。膨大なプログラミングを行うサーバーコンピューターの熱を冷ますために大量の水が必要だと言われているが、AIにその自覚はないだろう。

宇賀神さんの慧眼のおかげで、デスマッチに魅了される理由がわかった。失う恐怖に揺れながらも克服し、命を賭して戦う姿に私は感銘を受けているのだ。

我々には命がある。それは究極の弱さであり、強さでもある。それを賭するのは、リングのなかの非日常だけであってほしい。

