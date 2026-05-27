シワ、シミ、たるみ……大人の肌老化を引き起こす原因の約8割は、紫外線。だからこそ、UVケアが不可欠なのです。特にこれからの季節は紫外線量が増加するため、いつも以上に隙なく守りたいもの。防御力も、ケア効果も、仕上がりも、感触も進化した最新の日焼け止めアイテムで、美肌をキープしましょう（撮影：ケント・チャン スタイリング：山本瑶奈 構成・文：片岡えり）

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最新技術で酷暑でも落ちない鉄壁肌を目指す

最高値のSPFとPAであっても、紫外線を100％カットするのは難しいもの。

それは、肌の凹凸で隙間ができたり、表情の動きでよれたり、摩擦や皮脂・汗で落ちたりするから。

そんな不可能にも挑むハイテクUVケアアイテムで、絶対焼かない夏を過ごして

１：リンクル ブライト UV プロテクター N〈医薬部外品〉 SPF50+･PA++++50g ￥3,850／オルビス

太陽光を浴びると膜が厚みを増し、さらに汗や水に強い新たなラッピング膜を形成。美容成分の浸透も促してケア効果もアップ。

２：雪肌精 スキンケア UV エッセンス ジェル NSPF50+･PA++++ 90g ￥ 2,420（編集部調べ）／コーセー

汗や水でUVブロック膜が強化。紫外線を跳ね返すだけでなく、和漢植物エキスと爽やかな香りで肌の疲労感も緩和。

３：アネッサ パーフェクト UV スキンケアジェル NBSPF50+･PA++++ 90g ￥ 2,508（編集部調べ）／資生堂

水と反応して紫外線防御力が高まり、擦れにも強い。温度や湿度の変化に応じて肌の水分バランスも一定に保つ。

４：アリィー クロノビューティフラットスムースフィルターUVSPF50+･PA++++ 30g ￥ 2,178（編集部調べ）／カネボウ化粧品

毛穴やニキビ跡など肌の凹凸にも厚い塗膜がムラなく密着し、UV防御効果も肌色補整効果もアップ。

※SPFは肌表面を赤くする紫外線B波（UVB）を防ぐ効果の指標、PAは肌の深部まで到達する紫外線A波（UVA）を防ぐ効果の指標

スキンケア効果で日中も調子のいい肌を

近頃は、紫外線を徹底的にカットするだけでなく、シワやハリ不足、シミ、くすみなど大人の肌悩みをケアする美容成分を配合した高機能アイテムが目白押し。

これを使えば、守るだけでなく、昼も積極的に攻めの肌ケアができて一石二鳥も三鳥も！

１：ザ・ギンザ ヴェールプロテクターUV n SPF50+･PA++++70g ￥18,700／ザ・ギンザ

ベタつきのない軽やかな使用感で、紫外線や大気汚染などの環境ダメージから徹底防御。回復力を高め、温度や湿度の変化にも強い。

２：センサイアドバンスト エッセンスデイヴェール SPF50･PA+++ 40mL ￥18,700／カネボウ化粧品

ハリ、潤い、ツヤを育む美容成分を贅沢に配合したエイジングケアUVアイテム。肌になじんで水分を逃さず、長時間ふっくら。

３：エスト UVプロテクション クリーム〈医薬部外品〉 SPF50+･PA++++ 30g ￥6,930／エスト

砂漠でも潤いが続くほど頼もしい保湿力に、有効成分カモミラETのブライトニング効果もプラス。肌にスッと溶け込む感触も心地いい。

４：S-UV カット リンクル イルミネイティング デイクリーム〈医薬部外品〉 SPF50+･PA++++ 50g ￥11,000／アルビオン

有効成分トラネキサム酸、ナイアシンアミドを配合し美白もシワ改善も。しっとりなめらかなツヤハリ肌に。

５：アプソリュ ザUV クリーム SPF 50+･PA++++30g ￥9,900／ランコム

細胞長寿研究を反映し、紫外線による肌老化を徹底的に防ぐ。さらにハリを強化する4種の美容成分でシワやたるみをケア。なめらかな感触も至福。

６：UV コンフォート ウォータリースムース SPF50+･PA++++ 30mL ￥4,950／コスメデコルテ

隙のない塗布膜で紫外線を跳ねのけ、肌にいい影響を与える赤色光は透過させる。体温で溶けるみずみずしさと、長時間保湿を両立。

７：エッセンスUVプライマー SPF50･PA++++ 全2色 30g￥6,600／エテルナム

再生医療発想をベースに、ヒト臍帯幹細胞由来成分を配合。守りながら肌の力を高めて若々しく。ノンケミカルで低刺激、肌色も明るく補正。

※記事内の商品価格はすべて税込です