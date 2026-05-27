「姉弟みたい」寺島しのぶ、イケメン息子とのツーショット公開「立派な歌舞伎役者になって下さいね」
俳優の寺島しのぶさんは5月25日、自身のInstagramを更新。イケメン息子とのツーショットを披露しました。
【写真】寺島しのぶ＆イケメン息子のツーショット
ファンからは、「眞秀くん、今日は、おじいちゃまの目つきにそっくりですね」「きゃー ステキな親子」「益々イケメンな息子さんと幸せですねッ」「忍さんとは、姉弟みたい」「立派な歌舞伎役者になって下さいね」との声が寄せられました。
(文:中村 凪)
【写真】寺島しのぶ＆イケメン息子のツーショット
「きゃー ステキな親子」寺島さんは「母ちゃん、帰りました」とつづり、1枚の写真を投稿。イケメンな息子とのツーショットです。部屋で寝転んで撮影したようなリラックスした姿で、眼鏡を掛けた寺島さんは笑顔を見せています。息子の端正な顔立ちが印象的です。
ファンからは、「眞秀くん、今日は、おじいちゃまの目つきにそっくりですね」「きゃー ステキな親子」「益々イケメンな息子さんと幸せですねッ」「忍さんとは、姉弟みたい」「立派な歌舞伎役者になって下さいね」との声が寄せられました。
Tシャツをシェアする親子ショット15日には「私用に買ったTシャツ取られちまった」と、自身のTシャツを着た息子との親子ショットを公開していた寺島さん。コメントでは、「共有できるなんてステキ」「センス最高です」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)