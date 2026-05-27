身近な人に看護・介護が必要になったとき、みなさんはどこに相談しますか？総合的な相談先として、主治医の所属機関を問わず、活用できるのが「訪問看護ステーション」です。その地域に開かれた独立した事業所である「訪問看護ステーション」に、黎明期から関わり、自ら起ち上げた「桂乃貴メンタルヘルスケア・ハートフル訪問看護ステーション中目黒」で、自分自身も看護に当たるのが渡部貴子さん。自らの経験を元に、介護や看護で困っている方への質問・疑問に答えてもらうのがこの連載です。第34回目は、「連休明けの不登校【思春期編】〜精神疾患も絡んでくる年ごろとは？〜」についてです。（構成：野辺五月）

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前回「【おとなの相談室】連休明けの不登校【小学校編】〜「なぜ？」が言えない子供の心を推理しよう〜」はこちら

1. 思春期は「病気」が関わってくる

同じ不登校についてですが、思春期……特に10代後半、高校生・大学生になるとはっきり出てくるのが「精神疾患」の症状です。そう、「思春期の、不登校や引きこもりは、病も絡んでくることがある」ということを覚えておいてください。

これらは、中学あたりからなんとなく潜伏しているケースも多いので、あわせて中学生の場合でも気になる方はチェックしてもらえればと思います。

精神疾患と聞くとびっくりされる方もいらっしゃいますが、「精神疾患は病気」であって、おかしなことではありません。何か言われるんじゃないかとか、原因が親の自分ではないかという不安や自責から、見て見ぬふりや、「大丈夫」と根拠なく遠ざけてしまうケースも見受けられます。

しかし、精神疾患こそ、早期発見が大切なのです。知識を持たずに、医者にかかるのが遅れると、長引かせてしまうケースがとても多い……。だからこそ、焦りすぎはよくありませんが、冷静に見極めましょう。

2. 恐れないで！病気か疑うこと



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精神疾患の症状が出ても、親や周りには言いづらいものです。多感な思春期ならばなおさらです。例えば幻聴や幻覚が見えたとして、おかしいと言われないか？気のせいだとスルーされないか……。特に「統合失調症の症状」などは大人であっても、周囲へ説明がつかないことばかりです。

妄想と現実の区別がつかないときに、冷静に症状をみられる人は大人でさえ多くありません。

話がかみ合わない……なんだかおかしい。世界が違って見える――こういうことは、ゆっくり聞いていく中で明らかになっていくことでもあります。

ですが、何気ない会話の中の違和感こそが病気に気づくきっかけにもなります。コミュニケーションをとること……その中で、「そういう病気の可能性を疑う必要」もある年ごろだと理解しましょう。それと同時に、精神疾患であれば出てくる症状を知っている必要もあります。

3. 家族から見える症状、診察の目安は？

では具体的にどのような状況を目にしたら、「診察」が必要なのでしょうか。結論からいいますと、「自閉的な生活が2週間くらい続く」ようならば、何らかの診断がつくことが多いです。

多くの場合は、最初にみられるのが【個人衛生】に無関心になってしまうこと。お風呂に入らなかったり、顔を洗えなかったり、毎日同じ服を着続けていても平気だったり、歯を磨かなくなったり……自分の状況に気を遣えない状況です。髪や洋服がべとべとになっていたり、臭かったりは要注意。お子さんはもちろん、周囲で、もし見かけたら気をつけてあげたい例です。



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「やる気がない」「だるそうにしている」の延長でお風呂に入らない・顔を洗わないへとスライドしていくため、なかなか見定めにくいという声もあります。そこで、最初に言ったように【2週間くらい】という期間で見定めましょう。目安があれば、我慢しすぎずにすみ、機を逃しません。

また、「何を話してるか分からない」「たまに変な唸り声をあげる」などの症状がある場合は妄想・幻覚もあり、すぐに専門職につなげて、診察を受けたほうがいい状況です。

4. でも、何処に行けばいいの？

専門家に繋げることが先決と捉えて、「思春期だから」「気のせい」「よくあること」というフレーズは封印しましょう。

もしも精神疾患が原因だったときに、「未治療の時間がいかに短くできるか（未治療期間の短縮）」が今後を決めます。治療しない時期が長いと、薬が効きづらい現実があるからです。

今は早く治療を始めることで、きちんと改善されていくケースが多いのです。

「もしも」ではありますが、その「もしも」が本当で精神疾患であれば、放っておくほどに症状がひどくなる……そこで、「診察に繋がりやすいところ」へ行きましょう。

「精神科の薬が怖い」、「まさかうちの子が精神科にかかるなんて……」そういう方は多いのですが、「もしも」を考えての診断。

知識として「可能性がある」と知っておくこと。その意識さえあれば、例えばまずは昔から通っている小児科や内科を頼っても構いません。

身近なところから相談して、どうしていくべきか、一緒に考えていくことが大切です。

「知識」は「偏見」を乗り越えていけるきっかけにもなります。



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生活が上手くいっていないきっかけが何なのか？紐解くためにコミュニケーションをとれるのであれば、それに越したことはありません。でも、原因が分からずに行き詰まりを感じたり、自分のせいで何か起きるのではないかという焦りや不安をもったり……。かえって親のほうがやられてしまうケースもあります。

だからこそ、早いうちから「もしかして」を人に相談することに慣れておきたいのです。そのための「場所」を探すことが、次に大事なことです。

何処に行こうか、相談しやすい場所を探してみましょう。保健所や、各自治体にある「精神保健福祉センター」、心療内科のクリニック、かかりつけ医、訪問看護ステーションでも……その先もあるので、いきなり正解を探さないで大丈夫。子ども自身が話しやすいのであれば、学校の先生や保健室の先生に相談する流れだってあります。

誰かとのパスをつないでおく……。自分たちだけで判断しないことは、思春期という多感な時期だからこそのポイントになります。