その口癖、脳に悪影響かも。和田秀樹が解説、「どうせムリ」「役に立たない」と否定的な言葉を繰り返すと…

内閣府が公開した「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日時点での65歳以上人口は3624万人で、総人口に占める割合は29.3%だったそうです。高齢者医療の現場に長年携わる精神科医・和田秀樹先生は「仕事や子育ても一段落したいまこそ、他人の目など気にせず、好きに行動すべき」と語ります。そこで今回は、そんな和田先生の著書『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』より一部を抜粋してお届けします。

【書影】著者自らが40年間、ずーっとやってきた老化知らずの幸せ習慣を初公開！和田秀樹『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』

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心にも脳にも“毒”となる「自己否定」と縁を切る

日本人は、他人もさることながら、自分をほめるのがさらに苦手です。

「まだまだです」「大したことはしていません」

つい、そんな言葉が口をついて出る。「謙遜は美徳」なのは一面正しいと思いますが、その“縛り”がやや強すぎるのではないでしょうか。

私は、精神科医として長年患者さんを診てきて、「自分をほめない習慣」は、心と脳にとってマイナスだと感じています。

高齢になると、どうしても「できなくなったこと」に目が向きます。

物忘れが増えた。足腰が弱った。以前のように速く文が読めない。すると自己評価が下がり、「自分はもうダメだ」と思い込んでしまう……。

これが意欲低下につながって、外出や会話が減り、脳への刺激も減ってしまうのです。だから私は、よく患者さんに言います。

「できなかったことではなく、できたことを数えてください」と。

たとえば、今日は散歩に出かけた。友人と電話でおしゃべりした。新聞を隅から隅まで読んだ。どんな小さなことでもかまいません。それを声に出して、「自分はよくやった」と認めてあげることが大事なのです。

自分で自分を評価する習慣

ポジティブな言葉を口にすると、脳内でドーパミンが分泌されます。また、セロトニンという神経伝達物質も分泌され、気分が落ち着きます。これらは前頭葉の働きを支え、意欲や判断力を保つうえで重要です。

逆に、「どうせムリだ」「自分は役に立たない」といった否定的な言葉を繰り返すと、脳はその通りに働いてしまいます。

ある女性は、毎晩寝る前に「今日できたことを3つ書く」習慣を始めました。

「洗濯をした」「孫に手紙を書いた」「夕飯をつくった」

最初は「こんなことでいいのかしら」と言っていましたが、3カ月後には表情が明るくなりました。「私、意外とやれてますね」と自信を取り戻せたのです。

自分をほめることは、甘やかすことではありません。事実を認めることです。

とくに高齢期は、社会的役割を失いやすい時期です。定年退職や子どもの独立によって、「自分はもう必要とされていないな」と感じる人も少なくありません。

そんなときこそ、自分で自分を評価する習慣が必要です。

自分の一番の応援団は自分

鏡の前で、「今日もよくやった」「まだまだいける」と声に出す。

最初は照れくさいでしょう。しかし続けていると、脳がその言葉を現実として受け取り、「自分ならできる」という“自己効力感”が高まります。自己効力感は、老人性うつ予防にとっても、認知症予防にとっても大事な要素です。

人は、ほめられると伸びます。これは、子どもだけに当てはまるわけではありません。歳を重ねた大人も例外ではないのです。

ポジティブな言葉は、前頭葉を活性化させ、意欲をかきたて、行動を促します。行動が増えれば刺激が増え、脳はさらに元気になります。他人からの評価を待つ必要はありません。自分の一番の応援団は自分。それでいいのです。

まずは、夜寝る前に、今日できたことをひとつ思い出してください。そして、自分にこう言ってあげましょう。

「よくやった」

そのひと言で、明日への活力がグッとわき上がってくるはずです。

身内相手の「話す」と「聞く」が、会話上手への最短ルート

話すアウトプットの練習がしたい。でも、相手がいなくて……。

こうした悩みを抱えている人も多いことでしょう。



（写真提供：Photo AC）

でも、長く連れ添った人がいるのであれば心配無用。なぜなら、一番身近な人が手軽、かつ一番正直な“練習相手”になってくれるからです。

そもそも、定年や早期退職で会社を離れると、急に話し相手がいなくなります。

精神医学では、長年築いてきた立場や人間関係を失うことを「対象喪失」といいます。また、自分を認めてくれる存在を失うことを「自己愛喪失」と呼びます。

会社を離れると、このふたつが同時に起きやすい。その結果、心に大きなダメージを受けてしまう。だからこそ、身近な人との会話が重要になります。

「老けない・ボケない脳」へ

とはいえ、長年夫婦でいればいるほど、“普通の会話”が少ないことは珍しくありません。そこで私は、まず「聞くこと」から始めるよう勧めています。

「これまで仕事ばかりで、あなたの話をちゃんと聞いていなかった。いまは時間があるから、聞かせてほしい」

こう下手に出るのです。プライドは、いったんは横に置きましょう。

とりわけ女性相手の会話では、まず「傾聴」が基本です。

相手の話を聞き、自分の話もする。そして、もしあなたの話がつまらなければ、パートナーは遠慮なく「そのエピソード、面白くない」と言うでしょう。これこそが最高のフィードバックです。身内だからこそ忖度がない。だから、会話の練習相手としては理想なのです。

もっとも、四六時中一緒にいるとストレスになる夫婦も多いはず。

そこで私は、「つかず離れず婚」を提唱しています。食事も買い物も別行動。その代わり週に一度、互いに興味がある話をする。少し距離を置くだけで、会話は新鮮になります。

ですから、今日からぜひ、次の流れにトライしてみてください。

パートナーにひとつ質問してみる。最後までさえぎらずに答えを聞く。そして自分の意見も短く返す。こうして、言葉のラリーを重ねるうちに、会話の楽しさを取り戻したり、あるいは新たな話す面白さを発見したりするでしょう。

と同時に、間違いなくあなたの脳も「老けない・ボケない脳」へと着実に近づいていくはずです。

※本稿は、『これだけでいい！老けない！ボケない！和田式「アウトプット健康法」』（祥伝社）の一部を再編集したものです。