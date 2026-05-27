「彼女可愛すぎるやろがい」ヒカル、彼女とのラブラブショット公開「美男美女」「やっぱりお2人似てる」
YouTuberのヒカルさんは5月26日、自身のInstagramを更新。彼女である加藤神楽さんとのハワイ旅行ショットを披露しました。
【写真】ヒカル＆彼女の手つなぎショット
ファンからは、「やっぱりお2人似てる！！」「おてて繋いでる〜」「幸せのお裾分けありがとう」「ヒカルさんの表情がホント穏やかで幸せそう」「2人の笑顔と恋人繋ぎにキュンです」「彼女可愛すぎるやろがい」「ビジュいいね〜」「お似合い」「美男美女」「まさに王子様とプリンセス」「2人顔似てるよね」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】ヒカル＆彼女の手つなぎショット
「おてて繋いでる〜」ヒカルさんは「ハワイ旅行part2」とつづり、12枚の写真を投稿。加藤さんとのハワイ旅行の様子です。1枚目はハワイのコストコの看板をバックにした、2人が寄り添うツーショット。2〜4枚目では手をつないで砂浜を歩く姿や自撮りのツーショットなど、ラブラブで幸せいっぱいな様子が伝わるカットを公開しています。
「ハワイ旅行part1」も投稿24日にも「ハワイ旅行part1」と、加藤さんや仲間たちとのショットを公開していたヒカルさん。コメントでは、「なんか、すごくお似合い」「ハワイ楽しめて良かったね」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)