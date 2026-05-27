実家の断捨離について、考えたことはありますか？「どこから手をつければいいのか…」「そもそも親にどう切り出したらいいか分からない…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中、「実家の断捨離とはすなわち親子関係。スムーズにいくわけがない」と語るのは、断捨離の第一人者であるやましたひでこさんです。今回はやましたさんの著書『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』から一部を抜粋して、「実家の断捨離の対処法と心がまえ」をご紹介します。

【写真】断捨離の第一人者・やましたひでこさん

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死ぬための準備でなく快適に生きるための「実家の断捨離」

理想をいえば親が生きているうち、元気なうちに溜めこんだモノにけじめをつけることは非常によいことです。

「実家の断捨離」は死ぬための準備ではなく、快適に生きるためのもの。

人はいつ亡くなるかわかりません。モノを減らして人生のサイズダウンをする、そんな「実家の断捨離」に早めに取りかかることで、親がより自由で快適に過ごせる確率は上がります。

まず自身の家の断捨離に取り組み、そして実家へ目を向ける――この「順序」は忘れずに、ぜひ取り組んでみてください。これによって親子の交流も進むはずです。

さて、「実家の断捨離」について親の態度には２つのタイプがあります。

1．自分の始末（実家の断捨離）は自分でしようという意識の親

2．自分の始末（実家の断捨離）は子どもがするものだという意識の親

あなたの親はどちらに当てはまるでしょうか。

１のように「始末」の意識はあるものの体力・気力的にできない親の場合、子どもはサポートしやすくなります。ところが２のように「始末」は子どもまかせの親は、自分で片づけようとせず、かといってモノを捨てることには抵抗するなどして大変です。

この意識の差は大きいため、自分の親がどちらのタイプかをまず見極めてください。スタート地点が違えば、すべきことも変わってきます。

「モノの始末」への意識

これを見極めるには、日頃から親が「モノの始末」に対してどんな意識を持っているかを観察しましょう。とにかく捨てたくない人、モノをとっておくことに価値を見出す人、必要なモノさえあればいい人……。それは「モノを捨てる」ことに対してだけでなく、「モノをどう扱うか」にも表れています。

飛行機の中で借りたブランケットをぐちゃっと放置したまま降りていく――そんな光景をたびたび目にします。そこには、始末の意識のなさと共に、貸してもらったことへの感謝と敬意のなさも感じ、悲しい気持ちになります。



『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』（著：やましたひでこ／大和書房）

こうした日常の暮らし方が、「実家の断捨離」をする際に顕著に表れます。ベースはすべて日常にあるのです。

平常時の暮らし方が災害時、非常時の対応に表れるのと同じです。

私の母は日頃からモノの始末をつける気のない人でした。ということは、人生の始末を自分でつける気もありません。そんな母に代わって、私は母の亡くなる前から断捨離に着手し、「生活の残骸、人生の残骸」を始末したのです。

誰しも死ぬまでは生きていきます。「どうせ私のほうが先に死ぬから」と簡単に言う人もいますが、死はそんなに甘いものではありません。死は予測できないし、天の計らいと社会構造によって生きながらえてしまうこともあります。

日頃から「始末」について考えておくことは、誰にとっても重要なこと。さあ、今日からまず自分のモノの断捨離からしていきましょう。

まず、ここから断捨離する――チェックポイントは「危険度」

モノの散らかりと溜めこみ。空間は狭くなり、汚くなり、さらに危険にもなっている。

そんな実家を見かねた子世代が、再三の打診をし、ついに始まった「実家の断捨離」。具体的にどこから始めればいいのでしょうか。

まず、なんのために断捨離をするかに立ち返りましょう。親が健康で快適な生活をするためですよね。そのためには、

・家具の転倒やモノの落下の危険がないこと

・床につまずきやすいモノがないこと

・健康を害する要因となる、ホコリ・汚れ・カビ・ダニがないこと

など、心身の健康や安全を脅かすモノをチェックしてください。これが第一段階です。該当するモノがあればただちに撤去しましょう。これは待ったなしの、いわゆる緊急外科手術です。

これとセットでしていただきたいのが、汚れの断捨離です。これも健康や安全の観点で、じつは緊急を要していることが少なくありません。モノや家具を移動させると、長年の積もり積もったホコリやカビが顔を出します。これをただちに取り除きましょう。

汚れの断捨離 ＝ 掃除「掃く・拭く・磨く」

今はほうきで掃くことはなくなり、掃除機で「吸う」が主流になりました。まず、上部からホコリをはたきで落とし、床に掃除機を走らせます。

「吸う」の後は、「拭く」。拭き掃除は、雑巾や布巾、温泉タオルで行うのでもかまいませんが、これらは洗って干すという後始末が発生します。人は、手間がかかるほど面倒くささを感じるもの。今はウェットタイプのペーパータオルもありますから、これらを活用し、軽やかに拭いていきましょう。

そして「磨く」。水拭きの後には乾拭きをします。これはタオルでするのがオススメ。特に、鏡やガラス扉や窓、水栓金具を乾拭きすると、水拭きの跡は消え、手垢や水垢は一掃され、ピカピカになります。この輝きが心もパッと明るくします。

親の表情を見てみてください。きっと晴れやかなお顔になっているのではないでしょうか。このピカピカの効用は疎かにできません。ぜひお試しくださいね。

実家の断捨離も「引き出し１つ」から――成功体験を積み重ねよう

第一段階の「危険」を断捨離したら、次はどこに手をつけたらよいでしょうか。

できるだけ早く家全体をキレイにしたい、と気がはやる方もいるかと思います。実家が遠方だったり、仕事や育児の合間を縫って足を運んでいたりと、タイムリミットのある方もいるでしょう。でも焦らないで。

断捨離はいつも加点法で進んでいきます。「やればできる」ではなく、「やったらできた」。こうして小さな成功体験を積んでいきます。

そのために、「引き出し１つ」「冷蔵庫の1段だけ」と小さな空間から始めましょう。その1か所をやりきる。すると、「やったらできた」と達成感が生まれます。これによって、さらに次の1か所に進もうというエネルギーが湧いてきます。

実家の空間がぐちゃぐちゃで気の遠くなるような有り様だったとしても、この1か所が前に進むための突破口となります。

最初は「あれも捨てたくない」「これはとっておいて」と抵抗していた親も、スッキリとした1か所を見ると気持ちが変化します。「ああ、キレイになったね」とうれしそうに言うのではないでしょうか。

私も、自分の手で断捨離し、美しくモノを配置した引き出しを眺めては「うっとり」しています。部屋全体をキレイにするのは叶わなくても、「引き出し１つ」ならできるはず。突破口として、ぜひ取り組んでみてください。

※本稿は、『モノが減ると不安も減る 実家の断捨離』（大和書房）の一部を再編集したものです。