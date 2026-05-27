木村佳乃、寝つきの良さに最近気づく 元馬術部で座右の銘は「人間万事塞翁が馬」
俳優の木村佳乃、プロフィギュアスケーターの浅田真央が27日、都内で行われたライフスタイルブランド『アルソア』のブランドリニューアル＆新製品発表会にゲストとして参加した。
【写真多数】美しすぎる！美背中あらわなドレスで登場した木村佳乃＆浅田真央
2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブランドメッセージの発表の場にご一緒できることとてもうれしく思っております」とにっこり。浅田は「アルソアさんのSyn-Lifeというテーマに触れながら、皆さんと素敵な時間を過ごくさせたらいいなと思っております」と話した。
トークセッションでは「Syn-Life」というブランドメッセージに合わせたフリップトークを実施。座右の銘を質問されると木村は「人間万事塞翁が馬」とフリップを見せ「生きているといいことも、悪いことも必ずあって。落ち込むことも、喜ぶことも日々ある。悪い時も『悪い時はずっと続かない。この先にいいことがある』と思う。全てを楽に身を委ねて一喜一憂しないように来るものを平常心で受け止めたいと思って、この言葉が大好き」としみじみと語る。そして「元馬術部で馬も大好きで、それも相まって」と付け加えて笑わせていた。
また、続いて最近、気づいたことについての質問が。木村は「寝つきの良さ」と回答。「皆さんベッドに入られると3秒ぐらいで寝ると、ずっと思っていたら、どうやら私だけで。意外と珍しいタイプで。私、小さい時から寝たらすぐ眠れちゃう。すごく寝つきがいいことに最近、いろんな方とお話しして気づきました」と照れながら報告。「寝覚めもいいんですよ。血圧が高い方じゃないんですけど、パッと起きてすぐに行動できる」とうらやましい人が多い睡眠スタイルであることを明かしていた。
アルソアは来年の創業55周年に先立って、ブランドロゴとブランドメッセージを刷新し、リニューアルする。「あなたの人生と共に歩む。」というメッセージとともにスキンケアシリーズをフルリニューアルし、6月1日から新発売する。
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2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブランドメッセージの発表の場にご一緒できることとてもうれしく思っております」とにっこり。浅田は「アルソアさんのSyn-Lifeというテーマに触れながら、皆さんと素敵な時間を過ごくさせたらいいなと思っております」と話した。
また、続いて最近、気づいたことについての質問が。木村は「寝つきの良さ」と回答。「皆さんベッドに入られると3秒ぐらいで寝ると、ずっと思っていたら、どうやら私だけで。意外と珍しいタイプで。私、小さい時から寝たらすぐ眠れちゃう。すごく寝つきがいいことに最近、いろんな方とお話しして気づきました」と照れながら報告。「寝覚めもいいんですよ。血圧が高い方じゃないんですけど、パッと起きてすぐに行動できる」とうらやましい人が多い睡眠スタイルであることを明かしていた。
アルソアは来年の創業55周年に先立って、ブランドロゴとブランドメッセージを刷新し、リニューアルする。「あなたの人生と共に歩む。」というメッセージとともにスキンケアシリーズをフルリニューアルし、6月1日から新発売する。