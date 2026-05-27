◇ア・リーグ ホワイトソックス3―5ツインズ（2026年5月26日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、ツインズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、0―2の8回第4打席で2戦連発となる右越え19号2ランをマークした。試合は延長11回の末に3―5で敗れた。

これで5月までに19本塁打は、新人が放った本塁打記録で、87年マーク・マグワイア（アスレチックス）、19年ピート・アロンソ（メッツ）に並んだ。新人ながらの年間「57発」ペースでもあり、「村神様」の弾道がメジャーを席巻している。

その好調を支える要因の1つが西田陸浮外野手（25）の存在だ。村上は敗戦後に取材に応じ、前日からメジャーに初昇格しチームに貢献している後輩の存在について問われ、「僕自身、凄く心強く思っている。直接日本語でいろいろと聞けるというのは久しぶりというか、そういう感じがします」と、背番号51の存在に感謝した。

19本塁打はリーグ単独トップ。「最強新人の道」を進む「村神様」は、19号について「しっかりと甘い球をタイミングをとって振ることができた」と振り返り、今後の本塁打の目標を聞かれると、「明日の第1打席をしっかりと考えます。最後に終わったときに良い結果が残っているように、一日一日を大切にしたい」と力を込めた。