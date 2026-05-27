「ドジャース１５−６ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が四回１死二、三塁での第３打席で右手に死球を受けた。本拠地は騒然となった。その後、五回に巡ってきた第４打席で代打・ラッシングがコールされ途中交代となった。

左腕・フリーランドとの対戦。初球、アウトローへ逃げるカーブを冷静に見極めた。２球目、甘く入った変化球にスイングをかけるもファウル。３球目のカットボールを強引に引っ張り込むもファウルとなって追い込まれた。

４球目のチェンジアップが抜けて右手首付近に死球を受け、本拠地はどよめいた。すぐさまベンチからトレーナーが飛び出し、状態を確認。大谷は右手を閉じたり開いたりしながら動作をチェックすると、プレーを続行した。右手にはガードを装着していたが、翌日（日本時間２８日）に二刀流出場を控えるだけに、状態が気がかりだ。

大谷が死球を受けたのは今季５度目。４月１３日のメッツ戦では右肩甲骨付近に当たり、以降は打撃の状態が崩れたこともあった。

大谷は前日の試合で初回に右翼線二塁打を放ち、２試合ぶりの安打をマーク。第１打席は二直、第２打席は一ゴロに倒れていた。五回に巡ってきた第４打席で代打・ラッシングがコールされ本拠地は大きくどよめいた。最終的に２打数無安打１死球で２試合ぶりのノーヒットゲームとなってしまった。

試合はドジャースが大勝で４連勝。だが試合後のハイタッチに大谷の姿はなかった。クラブハウスにも姿はなく、試合後、ロバーツ監督は「小指を少し痛めたようだ」と説明。投球は右手甲を保護していたガードに当たり大事には至らなかったが、「明日は投げる。打つかどうかはまだ決めていない」と投打同時出場に黄信号をともした。