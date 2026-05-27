◆米大リーグ ホワイトソックス３―５ツインズ＝延長１１回＝（２６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２６日（日本時間２７日）、本拠のツインズ戦に「２番・一塁」で、西田陸浮が「９番・右翼」でスタメン出場。村上が２試合連続の１９号同点２ラン。西田はデビュー２戦連続の安打と補殺をマークした。試合は延長戦の末に敗れた。

０−２の８回、先頭の西田がメジャーデビュー２戦連続安打となる左前打で出塁。１死一塁で第４打席を迎えた村上は、カウント１−１からの３球目、内角低めへのスイーパーを右翼ポール近くに放り込む同点弾を放った。打球速度１０８・４マイル（約１７４・５キロ）、打球角度２７度。飛距離は３８０フィート（約１１５・８メートル）。先にホームインした西田から深々としたお辞儀で本塁で迎えられた。

「日本語をしゃべれる相手が今までは通訳しかいなかった。僕自身も心強く思っているし、チームの雰囲気もさらに良くなっていると思う」と西田の昇格について話した村上。本塁打については「チームの流れとして同点にできたことは良かったですけど、勝ちきりたかったですね」と悔しさを押し殺した。

日本人選手の１年目では、０６年マリナーズの城島健司（現ソフトバンクＣＢＯ）を抜いて、単独２位に浮上した。１８年に大谷翔平（当時エンゼルス）がマークした２２本の日本人１年目最多記録へもあと３本に迫った。

延長１０回では同点のタイブレークの無死二塁で西田が３バント失敗。なお１死一、三塁で村上に打席が回ったが、強い一塁ゴロで併殺となり、サヨナラ機をつぶす形となった。