鹿児島県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生するおそれがあり、気象台は土砂災害などに厳重に警戒するよう呼びかけています。

（記者）「午前9時すぎの屋久島町安房です、視界がかすむほどの雨が降っている」

停滞する前線の影響で県内は大雨となっているところがあります。

27日これまでの1時間に肝付町で90ミリ、南大隅町で85ミリなど猛烈な雨を観測し、屋久島町と肝付町のおととい25日からの総雨量は200ミリを超え平年の5月ひと月分の7割近くになっています。

鹿児島市では

27日あさ、鹿児島市では足早に通勤する人の姿が見られました。

「雨の中濡れて行きたくない」

「着替えを持って行ったり雨の準備をして駅まで歩いてきた」

27日夕方にかけて大雨の危険度が急激に高まるおそれ

現在、土砂災害警戒情報が肝付町、三島村、十島村に出ています。県内では27日夕方にかけて線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まるおそれがあります。

27日県内で予想される1時間雨量は最大50ミリ。28日昼までに予想される24時間雨量は、奄美地方で100ミリ、種子島・屋久島地方で80ミリ、大隅地方で50ミリです。

気象台は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。

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