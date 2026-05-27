“鉄っちゃんアナ”としても親しまれる鉄道通のフリーアナウンサー・羽川英樹さんのラジトピコラム「羽川英樹の出発進行！」。今回、羽川アナがレポートするのは、近鉄最大のジャンクション駅『大和西大寺』です。



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近鉄最大のジャンクション駅といわれる『大和西大寺』（奈良県奈良市西大寺）。ここには『大阪難波』（奈良線上り）、『近鉄奈良』（奈良線下り）、『京都』（京都線）、『橿原神宮前』（橿原線）の4方向からの列車に加え、車庫線も合わせると5つの方向からの列車が行き交いかいます。ゆえに、ホームの前後はまるで大蛇の行進のような超複雑な線路配置。これが鉄道ファンにはたまらない“聖地”となっているんです。

ホームの乗り場案内に慣れてないと、きわめて読み取るのが複雑。特急だけでも1時間に6〜9本が行きかいます。

2013年、伊勢神宮の式年遷宮に合わせて登場した観光特急のさきがけとなる「しまかぜ」は、『京都』〜『賢島』を結ぶ車両が1日1往復だけ『大和西大寺』に姿を見せます。ゆったりとしたシートピッチを持つ本革張りの座席は今も変わらぬ人気を誇っています。

「しまかぜ」

そのほかにも、紫に天平文様をちりばめたデザインで2022年から運行し『奈良』と『京都』・『大阪難波』を結ぶ「あおによし」や、外観のイエローが際立つ「伊勢志摩ライナー」、定期特急の代表格の2階建て「ビスタEX」30000系や22600系「Ace」などにも遭遇できるので、ホームに立っていても飽きることはありません。

22600系Ace

普通列車では、標準色車両に交じって、最新鋭の「8A」が目をひきます。近鉄では24年ぶりに新造した特急以外の普通車両で、需要に応じて座席をクロスにもロングにもできるデュアルシートを採用。扉横の「やさしば」はスーツケースやベビーカー携行の乗客への配慮がうかがえます。今年に入って同形式が大阪・名古屋線では「1A」、南大阪・吉野線では「6A」としても走り始めています。

「8A」

「8A」の車内

扉横に設けられた「やさしば」

ほかにも『神戸三宮』への近鉄・阪神の相互乗り入れ車両、『国際会館』への京都市営地下鉄乗り入れ対応車両など、いろんな車両が通り抜けていきます。

左：近鉄3200系（京都地下鉄乗り入れ対応） 右：阪神1000系

一方で、この駅2階にある、エキナカショッピングモール「タイムズプレイス西大寺」がとても充実しているんです。



2009年に平城遷都1300年を記念して橋上コンコースを大拡張した同モール。高級スーパーの成城石井をはじめ、ベーカリーカフェ、ドラッグストア、ビアカフェ、居酒屋、おそうざい、スイーツに奈良みやげまで、約40店舗が入っています。

「タイムズプレイス西大寺」

電車には乗らないけど、エキナカで買い物をしたいという人も多く、近鉄ではあるサービスも実施しています。それは自動券売機で「サービス券付入場券」（180円）を買って改札口から入場し、同モールで買い物をすると、精算時にレジで入場券分を割り引いてくれるというものです。つまり、無料で中に入れるんです。

「サービス券付入場券」券売機

このエキナカの一番奥には、展望デッキが設けられています。ここからは眼下に望めるのは、複雑な線路配置と行き交う電車たち。最高のフォトスポットになり、時間帯によっては豪華特急同士のすれ違いなども見ることができます。

駅の北口はバスロータリーを過ぎると、近鉄百貨店やスーパーのイオンスタイルが入る「ならファミリー」や、駅前のランドマークとなる「サンワシティ西大寺」といったショッピングビルが立ち並び、いつも人通りが絶えないエリアとなっています。

南口も2021年に整備が完了し、関西国際空港などと結ぶバスターミナルが完成。その向こうには、駅名の由来となった真言律宗総本山・西大寺があります。本堂は重要文化財になっており、ここで行われる大茶盛りは直径30cm、重さ7kgの大茶碗で回し飲みする儀式です。

真言律宗総本山・西大寺

駅の南東側の広大な敷地には、車両基地があります。この車庫は近鉄最大となる277両を収容でき、隣接して教習所や技術開発センター、スポーツセンターも併せ持ちます。この光景は橿原線の車窓から間近に眺めることができるんです。



近鉄最大のジャンクション駅『大和西大寺』。半日たっぷりは、駅とその周辺で楽しめるはずです。次の奈良観光のおりには、コースのひとつとして取り入れてみては。（羽川英樹）