東海地方は、明日28日(木)にかけて、曇りや雨のすっきりしない天気が続くでしょう。29日(金)から6月1日(月)にかけては、晴れて厳しい暑さとなりそうです。この暑さの後は、今日27日(水)発生した台風6号の動向に注意が必要です。

今日27日(水)は曇りや雨 折り畳みの傘があると安心

今日27日(水)、前線や低気圧に伴う雨雲が、西日本の広い範囲にかかっています。東海地方では、湿った空気が入っている影響で、三重県南部や山間部などでは、すでに雨が降り出しています。

この後、まとまった雨雲は東海地方へ近づきますが、海上が主体となるでしょう。午後も、三重県南部では、断続的に雨が降る見込みです。その他の地域では、夕方から夜、太平洋側の地域を中心に雨の降る所があるでしょう。これからお出かけの方は、折り畳みの傘があると安心です。

気温は、午前中から25℃以上の夏日となっている所が多くなっています。湿度が高く、体感はムシムシと感じられるかもしれません。

明日28日(木)もすっきりしない天気に

明日28日(木)は、本州南岸の前線や日本海の前線の影響を受ける見込みです。一日雲が多く、時々弱い雨が降るでしょう。明日28日(木)も、折り畳みの傘があると安心です。最高気温は、名古屋と静岡で27℃、岐阜で28℃、津で26℃の予想です。湿度が高いため、ムシムシとした体感が続きそうです。

29日(金)〜6月1日(月)は30℃以上続出 熱中症に警戒

29日(金)になると、前線は本州付近から離れ、高気圧に覆われる見込みです。6月1日(月)にかけて、高気圧圏内が続き、季節先取りの暖かな空気に覆われるでしょう。

30℃以上の真夏日が続出し、厳しい暑さとなりそうです。30日(土)や31日(日)は、空気が乾燥してからっとした暑さで、日陰では暑さをしのげそうです。日傘や帽子を活用して、日差しによる厳しい暑さを避けるようにしましょう。

また、最低気温が20℃を下回らない日が出てきそうです。夜間もエアコンを適切に使うなどして、熱中症など体調管理に十分注意してください。

台風6号発生

台風6号が、今日27日(水)午前9時に発生しました。中心気圧は1000hPa、中心付近の最大風速は18m/sです。

台風は今後も北上を続け、30日(土)午前9時にかけてフィリピンの東に達し、6月1日(月)午前9時には沖縄の南に達する見込みです。

その後、本州の南の海上に北上してくる可能性が出ています。来週は、前線や台風の影響で大雨になる恐れがあります。今後の動向に注意が必要です。