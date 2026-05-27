30日(土)から6月1日(月)にかけて、東日本や西日本を中心に広く晴れて、厳しい暑さとなるでしょう。東北から九州では、最高気温が30℃以上の真夏日地点が急増し、北海道でもグッと暑くなりそうです。熱中症にご注意ください。6月1日(月)以降は台風の動向に注意が必要です。

前半(28日〜6月3日):30日頃から真夏日地点が急増

明日28日(木)は、低気圧や前線の影響で、広い範囲で雨が降るでしょう。北海道と東北の日本海側は29日(金)にかけて局地的に雨や風が強まる可能性があります。落雷や突風、急な強い雨にご注意ください。





29日(金)は、西から天気が回復して、九州から東北は晴れる見込みです。沖縄も梅雨の晴れ間となりそうです。一方、北海道は雨が降り、北風が強まるでしょう。30日(土)から6月1日(月)は、広い範囲で晴れる見込みです。日傘や帽子で紫外線対策を万全になさってください。今日27日(水)9時に発生した台風6号の進路によって、6月1日(月)以降の予報が変わる可能性があります。最新の台風情報をご確認ください。最高気温は平年より高い所がほとんどで、季節先取りの暑さが続く見込みです。30日(土)から6月1日(月)頃は、東北から九州で最高気温が30℃以上の真夏日地点が急増し、内陸部では、35℃近くまで上がる所もあるでしょう。北海道でも真夏のような暑さとなり、帯広市など内陸部では真夏日になる所もありそうです。こまめに休憩や水分をとり、たくさん汗をかいたら塩分も適度に補給するなど、暑さ対策を万全にしてお過ごしください。

後半(6月4日〜9日):曇りや雨でも高温傾向

6月4日(木)は前線や湿った空気の影響で、東北から近畿で雨が降るでしょう。5日(金)から8日(月)にかけては、晴れ間の広がる所が多い見込みです。沖縄は雨の日が続くでしょう。



最高気温は全国的に平年並みか高い見込みです。季節先取りの暑さは収まりますが、曇りや雨でも気温が高く、蒸し暑い日が多くなりそうです。湿度が高いと、汗が蒸発しにくく、体に熱がこもりやすくなるため、熱中症のリスクが高まります。風通しのよい素材の衣服を選ぶなど、暑さ対策をなさってください。

台風6号 31日から6月1日頃に沖縄の南へ

今日27日(水)午前9時にカロリン諸島で台風6号が発生しました。



台風は、今後、フィリピンの東を発達しながら北上し、31日(日)から6月1日(月)には「強い」勢力で沖縄の南へ進む見込みです。その後、日本に影響を及ぼす可能性がありますので、今後の台風情報をご確認ください。