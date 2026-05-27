サーティワン『ドラゴンクエスト』40周年コラボ始動 『かいしんのいちげき！』イメージのフレーバーにポッピングシャワー柄のスライムも
サーティワンが、2026年に40周年を迎えた人気RPG『ドラゴンクエスト』とのコラボレーションキャンペーンを6月1日から開始する。ゲームの世界観を落とし込んだ新作フレーバーをはじめ、スライムをモチーフにした限定商品やテイクアウトセット、アイスクリームケーキなどを展開。さらに『ドラゴンクエストX オンライン』内でもコラボを実施し、リアルとゲームの両方で楽しめる企画となる。
【写真】かわいすぎて食べれないよ…『バトルサンデー』ほかコラボ商品一覧
今回の目玉の1つが、6月の新作フレーバー「かいしんのいちげき！−ゴールデンパインレモネード−」だ。『ドラゴンクエスト』シリーズの戦闘中に発生する大ダメージ演出「かいしんのいちげき」をイメージした商品で、水色のレモネード風味ソルベと黄色のゴールデンパイン風味ソルベを組み合わせた。さらにサーティワン初となるパチシュワキャンディや、刺激的なレモンリボンを加え、味だけでなく食感でもインパクトを演出する。
同商品は「甘くてジューシーな味わいに酸味やピリッとした刺激、パチシュワの新食感がインパクト大！サーティワン流の『かいしんのいちげき！』をぜひ体験してください」とアピールしている。なお、刺激のある風味が特徴のため、子どもや刺激が苦手な人への注意も呼びかけている。
コラボ商品には、『ドラゴンクエスト』でおなじみのモンスターをモチーフにした「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」も登場。好きなアイスクリームにホイップクリームやカラースプレー、スライム型チョコレートを組み合わせた商品で、モンスターピックは全10種類をランダム配布する。ゲーム中の敵との遭遇を思わせる仕掛けも特徴だ。
さらに、「ドラゴンクエスト40thセット」では、好きなアイスクリーム8個を選べる限定ボックスを用意。箱は『ドラゴンクエスト』に登場する「ひとくいばこ」をイメージしており、開封すると「アイスクリームくいばこ」に変化する遊び心も盛り込まれた。加えて、人気フレーバー「ポッピングシャワー」とスライムを融合させたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーも付属する。
アイスクリームケーキもコラボ仕様となる。「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」は、スライムたちが暮らす島をイメージしたデザインで、ケーキ上部には砂糖菓子のスライムとスライムベスを配置。食べ終わった後には台紙にメタルキングが現れる演出もあり、最後まで冒険気分を味わえる。
また、6月1日から3日までの期間中、税込500円以上購入した人を対象に、先着20万人限定でコラボ記念ステッカーも配布。加えて『ドラゴンクエストX オンライン』では、ゲーム内アイテム「しぐさ『バラエティ』」「装備『レギュラーダブル』」も登場する。サーティワンと『ドラゴンクエスト』が生み出す“冒険”は、現実とゲーム世界の両方へ広がる。
今回の目玉の1つが、6月の新作フレーバー「かいしんのいちげき！−ゴールデンパインレモネード−」だ。『ドラゴンクエスト』シリーズの戦闘中に発生する大ダメージ演出「かいしんのいちげき」をイメージした商品で、水色のレモネード風味ソルベと黄色のゴールデンパイン風味ソルベを組み合わせた。さらにサーティワン初となるパチシュワキャンディや、刺激的なレモンリボンを加え、味だけでなく食感でもインパクトを演出する。
同商品は「甘くてジューシーな味わいに酸味やピリッとした刺激、パチシュワの新食感がインパクト大！サーティワン流の『かいしんのいちげき！』をぜひ体験してください」とアピールしている。なお、刺激のある風味が特徴のため、子どもや刺激が苦手な人への注意も呼びかけている。
コラボ商品には、『ドラゴンクエスト』でおなじみのモンスターをモチーフにした「スライムたちがあらわれた！バトルサンデー」も登場。好きなアイスクリームにホイップクリームやカラースプレー、スライム型チョコレートを組み合わせた商品で、モンスターピックは全10種類をランダム配布する。ゲーム中の敵との遭遇を思わせる仕掛けも特徴だ。
さらに、「ドラゴンクエスト40thセット」では、好きなアイスクリーム8個を選べる限定ボックスを用意。箱は『ドラゴンクエスト』に登場する「ひとくいばこ」をイメージしており、開封すると「アイスクリームくいばこ」に変化する遊び心も盛り込まれた。加えて、人気フレーバー「ポッピングシャワー」とスライムを融合させたオリジナルモンスター「ポッピングシャワースライム」のキーホルダーも付属する。
アイスクリームケーキもコラボ仕様となる。「スライムたちがあらわれた！アイスクリームケーキ」は、スライムたちが暮らす島をイメージしたデザインで、ケーキ上部には砂糖菓子のスライムとスライムベスを配置。食べ終わった後には台紙にメタルキングが現れる演出もあり、最後まで冒険気分を味わえる。
また、6月1日から3日までの期間中、税込500円以上購入した人を対象に、先着20万人限定でコラボ記念ステッカーも配布。加えて『ドラゴンクエストX オンライン』では、ゲーム内アイテム「しぐさ『バラエティ』」「装備『レギュラーダブル』」も登場する。サーティワンと『ドラゴンクエスト』が生み出す“冒険”は、現実とゲーム世界の両方へ広がる。