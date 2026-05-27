　日本サッカー協会(JFA)は27日、北中米ワールドカップに臨む日本代表の選手背番号を発表した。負傷のため選外となったMF三笘薫(ブライトン)が着けていた7番は幼なじみのMF田中碧(リーズ)に継承。MF南野拓実(モナコ)が着けていた8番はMF久保建英(ソシエダ)が背負うこととなった。

　10番はMF堂安律(フランクフルト)。DF長友佑都(FC東京)は南アフリカW杯から背負っている5番で5回目のW杯出場を果たす。田中が背負ってきた17番はMF鈴木唯人(フライブルク)、久保が背負ってきた20番はDF瀬古歩夢(ル・アーブル)に渡ったほか、FW後藤啓介(シントトロイデン)に9番が託された。

　なお、31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦では一部選手が異なる背番号を背負う。UEFAカンファレンスリーグ決勝に出場するMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が不参加のため、鎌田の15番はDF冨安健洋(フェイエノールト)が着用。1試合限定招集のDF吉田麻也(ロサンゼルス・ギャラクシー)が22番を背負い、本大会から冨安が22番を受け継ぐ。

▽GK

23 早川友基(鹿島)

12 大迫敬介(広島)

1 鈴木彩艶(パルマ)

▽DF

5 長友佑都(FC東京)

3 谷口彰悟(シントトロイデン)

4 板倉滉(アヤックス)

16 渡辺剛(フェイエノールト)

22 冨安健洋(アヤックス)

21 伊藤洋輝(バイエルン)

20 瀬古歩夢(ル・アーブル)

2 菅原由勢(ブレーメン)

25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW

6 遠藤航(リバプール)

14 伊東純也(ゲンク)

15 鎌田大地(クリスタル・パレス)

19 小川航基(NECナイメヘン)

11 前田大然(セルティック)

10 堂安律(フランクフルト)

18 上田綺世(フェイエノールト)

7 田中碧(リーズ)

13 中村敬斗(スタッド・ランス)

24 佐野海舟(マインツ)

8 久保建英(ソシエダ)

17 鈴木唯人(フライブルク)

26 塩貝健人(ボルフスブルク)

9 後藤啓介(シントトロイデン)