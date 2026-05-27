北中米W杯の日本代表背番号が決定!! 三笘の7番は田中碧、南野の8番が久保建英に継承!!
日本サッカー協会(JFA)は27日、北中米ワールドカップに臨む日本代表の選手背番号を発表した。負傷のため選外となったMF三笘薫(ブライトン)が着けていた7番は幼なじみのMF田中碧(リーズ)に継承。MF南野拓実(モナコ)が着けていた8番はMF久保建英(ソシエダ)が背負うこととなった。
10番はMF堂安律(フランクフルト)。DF長友佑都(FC東京)は南アフリカW杯から背負っている5番で5回目のW杯出場を果たす。田中が背負ってきた17番はMF鈴木唯人(フライブルク)、久保が背負ってきた20番はDF瀬古歩夢(ル・アーブル)に渡ったほか、FW後藤啓介(シントトロイデン)に9番が託された。
なお、31日のキリンチャレンジカップ・アイスランド戦では一部選手が異なる背番号を背負う。UEFAカンファレンスリーグ決勝に出場するMF鎌田大地(クリスタル・パレス)が不参加のため、鎌田の15番はDF冨安健洋(フェイエノールト)が着用。1試合限定招集のDF吉田麻也(ロサンゼルス・ギャラクシー)が22番を背負い、本大会から冨安が22番を受け継ぐ。
▽GK
23 早川友基(鹿島)
12 大迫敬介(広島)
1 鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
5 長友佑都(FC東京)
3 谷口彰悟(シントトロイデン)
4 板倉滉(アヤックス)
16 渡辺剛(フェイエノールト)
22 冨安健洋(アヤックス)
21 伊藤洋輝(バイエルン)
20 瀬古歩夢(ル・アーブル)
2 菅原由勢(ブレーメン)
25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
6 遠藤航(リバプール)
14 伊東純也(ゲンク)
15 鎌田大地(クリスタル・パレス)
19 小川航基(NECナイメヘン)
11 前田大然(セルティック)
10 堂安律(フランクフルト)
18 上田綺世(フェイエノールト)
7 田中碧(リーズ)
13 中村敬斗(スタッド・ランス)
24 佐野海舟(マインツ)
8 久保建英(ソシエダ)
17 鈴木唯人(フライブルク)
26 塩貝健人(ボルフスブルク)
9 後藤啓介(シントトロイデン)
10番はMF堂安律(フランクフルト)。DF長友佑都(FC東京)は南アフリカW杯から背負っている5番で5回目のW杯出場を果たす。田中が背負ってきた17番はMF鈴木唯人(フライブルク)、久保が背負ってきた20番はDF瀬古歩夢(ル・アーブル)に渡ったほか、FW後藤啓介(シントトロイデン)に9番が託された。
▽GK
23 早川友基(鹿島)
12 大迫敬介(広島)
1 鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
5 長友佑都(FC東京)
3 谷口彰悟(シントトロイデン)
4 板倉滉(アヤックス)
16 渡辺剛(フェイエノールト)
22 冨安健洋(アヤックス)
21 伊藤洋輝(バイエルン)
20 瀬古歩夢(ル・アーブル)
2 菅原由勢(ブレーメン)
25 鈴木淳之介(コペンハーゲン)
▽MF/FW
6 遠藤航(リバプール)
14 伊東純也(ゲンク)
15 鎌田大地(クリスタル・パレス)
19 小川航基(NECナイメヘン)
11 前田大然(セルティック)
10 堂安律(フランクフルト)
18 上田綺世(フェイエノールト)
7 田中碧(リーズ)
13 中村敬斗(スタッド・ランス)
24 佐野海舟(マインツ)
8 久保建英(ソシエダ)
17 鈴木唯人(フライブルク)
26 塩貝健人(ボルフスブルク)
9 後藤啓介(シントトロイデン)