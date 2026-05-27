インテグループ<192A.T>が３日続落し上場来安値を更新している。２６日の取引終了後に２６年５月期の単独業績予想について、売上高を２０億８８００万円から１５億４８００万円（前期比１８．２％減）へ、営業利益を４億９７００万円から１億１０００万円（同７７．９％減）へ、純利益を３億４５００万円から７９００万円（同７４．６％減）へ下方修正し、あわせて６５円としていた期末配当予想を未定（前期４５円）に修正したことが嫌気されている。



Ｍ＆Ａ仲介市場の環境変化により成約期間の長期化と成約難易度の上昇が生じたことを受けて、第４四半期に成約を見込んでいた大型案件を含む複数の案件で検討期間の長期化や不成立が重なり、成約組数は当初計画の５６組に対し４８組にとどまる見込みとなったことが要因。また、従来計画と比較して中型・大型案件の成約が少なかったことも響くとしている。



出所：MINKABU PRESS