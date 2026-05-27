渡辺翔太が濡れ感ヘアに白タンクトップ×透けシャツでまっすぐ見つめる！“表裏一体の美しさ”が滲むビジュアルに「前髪しょっぴー最強」「かっこよすぎてえぐい」「透明感爆盛れ」の声

【写真】渡辺翔太『BARFOUT!』表紙／過去表紙／『ウェンディ＆ピーターパン』ビジュアル

『BARFOUT!』の公式SNSが更新。渡辺翔太（Snow Man）を起用した『BARFOUT! SPECIAL EDITION EARLY SUMMER 2026』（6月9日発売）の表紙ビジュアルが公開され、注目を集めている。

■渡辺翔太、光と影が映える表紙ビジュアル

投稿では「#渡辺翔太 さんが表紙を飾るスペシャル・エディション。ヴィジュアル公開です！光と影、表裏一体の美しさが滲む仕上がりに」と紹介。

公開された表紙では、渡辺が白タンクトップに透け感のある白シャツを重ねた装いで登場。ジャケットを手に、まっすぐカメラを見つめる表情が印象的だ。

濡れ感のある前髪や、首元をゆるく開けたシャツ、耳元のピアスが大人っぽい雰囲気を演出。淡い紫や青みのあるライティングも相まって、透明感と色気が漂う1枚となっている。

■舞台『ウェンディ＆ピーターパン』の話も

同号では、渡辺が出演する舞台『ウェンディ＆ピーターパン』についての話も掲載されるとのこと。投稿では「インタヴューでも表裏の話をじっくりと！」ともつづられており、ビジュアルだけでなくインタビュー内容にも関心が寄せられている。

SNSでは「着飾ってない翔太くんの顔面の良さよ」「イケメンすぎ」「綺麗なお兄さんが過ぎる」「かっこよすぎてえぐい」「前髪しょっぴー最強」「美しさが滲み出てる」「透明感爆盛れ」「美の化身…」などの声が寄せられている。

■渡辺翔太『BARFOUT!』過去表紙

■『ウェンディ＆ピーターパン』ビジュアル

Snow Man

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