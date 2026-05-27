【レポート】本木雅弘と宮舘涼太が、映画『黒牢城』ジャパンプレミアで見事なターンを披露！「殿！まさか一緒にターンを回れるとは…！」

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主演に本木雅弘以下、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、オダギリジョーら映画界を代表する豪華キャストの共演が話題の映画『黒牢城』（6月19日公開）のジャパンプレミアが、5月26日、東京・豊洲で開催された。

■菅田将暉「僕はずっと地下牢に幽閉されていて本木さんとしか会えていなかったので（笑）皆様と会えてうれしいです」

密室と化した“黒牢城”を舞台に巻き起こる不可解な“怪事件”の謎と、その先に待ち受ける衝撃の真相を描く、戦国系心理ミステリー超大作『黒牢城』。5月に開催された第79回カンヌ国際映画祭で世界を席巻した本作の日本公開まで1ヵ月を切るなか、待望のジャパンプレミアが開催となった。

会場となったららぽーと豊洲・シーサイドデッキ前に設置された華やかなレッドカーペットには、約400名の観客と大勢の報道陣が集結。早くも会場のボルテージが高まるなか、本作の象徴である“黒牢城”をくり抜いた巨大パネルから主演の本木雅弘をはじめ、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、宮舘涼太、柄本佑、ユースケ・サンタマリア、吉原光夫、坂東龍汰、黒沢清監督が颯爽と姿を現すと、大歓声が飛び交い、無数のフラッシュが会場を照らした。

本作の主人公であり、孤立無援となった有岡城の城主・荒木村重役を演じた本木は、緊張した面持ちながらも「いよいよ公開まで1ヵ月を切りました。撮影当時の苦労の記憶は次第に薄れていきますが、黒沢監督とこの作品に出会えた感謝を日に日に強く感じています」と、堂々とした立ち振る舞いで挨拶。

有岡城に幽閉されながら、敵対する村重とともに事件解明に挑む危険な天才軍師・黒田官兵衛役を演じた菅田、妻として村重を支える千代保役を演じた吉高のふたりも、「僕はずっと地下牢に幽閉されていて本木さんとしか会えていなかったので（笑）、こんな気持ちのいい外で、豪華な皆様と会えてうれしいです」（菅田）、「（かわいい～！ という声援に）ありがとう～！ うれしい～！ 今日はお互いに楽しんでいきましょう！」（吉高）と笑顔を見せた。

続いて、青木（荒木久左衛門役）、宮舘（乾助三郎役）、柄本（雑賀下針役）、ユースケ（秋岡四郎介役）、吉原（瓦林能登入道役）、坂東（北河原与作役）ら、村重に忠義を示す“クセ者”ばかりの家臣たちを演じた一同も登壇。広大な東京湾を背に、眼前に広がる圧巻の光景に、それぞれ感動と興奮の表情で喜びを明かした。

“主役級”の豪華キャスト陣を携え、満を持して初の時代劇に挑んだ黒沢監督は、「映画は大勢の人間で作るものですが、今回ほど“キャストの力”が強かった作品は初めてだった」としみじみ。時代劇特有の苦労もあったそうで、「画面の端に映る人も何気なくそこに居てはダメで。全員がその時代の人になりきる必要がある。“ある時代に生きた人間”としての存在感を、衣装やメイク、キャストの皆さんが全身の演技で表さないと成立しない、という非常に難しくも楽しい映画作りでした」と語った。

さらに、先日のカンヌ国際映画祭にて万雷のスタンディングオベーションで称賛を受けた話題になると、黒沢監督は「現地で観客の顔をつぶさに見たのですが、皆さん“本気の顔”だった。上映後も本気で拍手してくれているなと。とても新鮮でうれしく、いつもよりその場にとどまってしまった」と、世界を沸かせた当時の喜びを述懐。

本映画祭に初参加を果たし、「一生語れる思い出ができた」「ミラクルな体験だった」と現地で語っていた本木、菅田らも、「ヨーロッパでの黒沢監督の人気は凄まじくて。その存在に支えられて堂々と参加できました。この作品では日本の建造物の美しさが監督独特のカメラワークで映し出されていて、現地の観客も字幕以上に映像そのものに惹きつけられていた印象でした。日本公開に向けて最高のスタートが切れました」（本木）、「街全体が本当に気持ちのいい場所でした！ 皆さんがどこか上品で、一張羅を着て全力で映画を楽しもうとする姿に感動したし、誇らしい気持ちになりました」（菅田）と改めて心境を吐露した。

■本木雅弘、宮舘涼太にターンをムチャぶり！

そんななか、現地でのフォトコールで華麗なターンを披露し世界中の報道陣を最も沸かせた宮舘は、「日本の映画の素晴らしさ、そして本作の魅力を存分にアピールしに行くという意味でも、微力ながら力を出したつもりです」と、照れ笑いを浮かべながら思い出を噛み締めた。そんな宮舘に対し、「彼が想定外の爪痕を残してくれた。あれで世界中に『黒牢城』が印象づいたよね」と絶賛する本木から、突如「せーの！」というかけ声が飛ぶと、ふたりが見事なターンを披露。本木からのムチャぶりに「殿！ まさか一緒にターンを回れるとは…！」と即興で返す宮舘のアドリブがレッドカーペットを盛り上げた。

イベントでは、緊迫の心理戦を描く本作の“心を読め”というキャッチコピーにあやかり、「撮影中、最も心が読めなかった人」を発表するひと幕も。

「オダギリジョーさん。郡十右衛門という村重の“密偵”として暗躍するキャラクターなんですけど、オダギリさん自身も何を考えているかわからない、魅力的な不気味さがありました」と先陣を切る本木だったが、“家臣”の青木から「読めないのは、やっぱり殿です。なんと言ってもさっきのターンとか、殿が自らやるの!? って（笑）。撮影中も刺激的で楽しい現場でした」とエピソードが明かされると、宮舘や柄本、ユースケらも「本木さん」と賛同。「殿と家臣として役に入りきってるんですが、カットがかかったら『ねぇ、舘様さぁ』ってあだ名で呼んでくれて。ギャップがありました」（宮館）、「村重としての威厳がすごかったですが、撮影が終わると宮舘さんのほうにおもむろに歩いて、舘様とキャピキャピ写メ撮ってましたね（笑）」（柄本）、「撮影中、本木さんが落馬するアクシデントがあって。みんな大丈夫かなって心配してたら『ごめんなさい～』みたいな感じで全然元気でした。すごいなって」（ユースケ）と、矢継ぎ早に裏話が暴露された。

一方、菅田は「キャストではなくてもいいですか？」と前置きしながら、「黒沢監督も読めないですね」とひと言。カンヌ国際映画祭での帰り道、スタンディングオベーションでの称賛を受け誇らしい気持ちで街を歩いていたという菅田は、「監督が突然振り返って、『こういうときスリに会うんですよ』って。それくらい安心している、という言葉にも聞こえたけど…全然緩んでないな、と。監督の変わらない冷静さに度肝を抜かれましたね」と、巨匠の意外な素顔に脱帽した様子。その後も劇中のシリアスな空気感とは真逆の、キャスト陣の仲の良さが伝わる和気あいあいとしたエピソードが次々に飛び出し、登壇者たちの軽妙なトークに、終始大きな笑いと温かい拍手に包まれた。

■黒沢清監督「『この映画は、刀ではなく“言葉”で切り合う作品』だと、海外の評論家がうまく表現してくれていました」

その後、約1時間にわたりサウンドバイツを実施し、報道陣の質問に応えながらファンサービスにも真摯に応じた一同。レッドカーペットでのセレモニー終了後、ユナイテッド・シネマ豊洲に移動して行われた舞台挨拶では、ついに日本初お披露目を迎えた上映後の熱気が劇場内に漂うなか、キャスト・監督が再集結すると割れんばかりの歓声が飛び交った。

場内を埋め尽くす400名ほどの観客を前に、本木は開口一番「ありがとうございます。これが“黒沢映画”と、じわじわと余韻に浸っている最中かと思います。ぜひその余韻を味わっていただきたい」と感慨深い様子で挨拶。密室と化した城内で次々と起こる連続怪事件の謎を解くため、敵対関係にありながらも手を組むこととなる、村重と官兵衛。本木と菅田は、劇中で“特殊な”バディ役を演じるが、完成した作品を初めて観たときの心境を聞かれた本木は「戦国心理ミステリーとしての面白さはもちろん、黒沢監督作品の奥深さというか。いろいろなテクニックが散りばめられているし、様々なキャラクターのセリフや行動を思い出してもらうと、それが現代のメッセージに繋がっている」としみじみ。菅田も「村重の周りに大勢人がいたり、いなかったり。本木さんが演じることでの魅力があるし、村重の人となりが観ていて面白かった」と絶賛した。

一方、次第に疑心暗鬼となる村重の“心の支え”として寄り添い続ける妻・千代保という難役に挑んだ吉高は、「村重と千代保のシーンのひとつにもありますが、黒沢監督らしい“長回し”のシーンは大変だけどカッコよくて。私もひとりの観客として楽しめましたね」と笑顔で撮影を回顧。本木がすかさず「カンヌでは村重と千代保のシーンでクスクス笑いが起きてたんですよ」と客席の反応を報告すると、吉高はニヤニヤしながら客席に向かって「だって！」と喜びを伝え、息の合った掛け合いを見せた。

続いて、家臣たちを演じた面々も撮影時の印象的なシーンを回顧。坂東や吉原からは、菅田演じる官兵衛の凄まじい演技が挙げられ、「牢獄の中の官兵衛の声がすごかったです。“ゴゴゴゴゴゴ…”って地響きするような感じで印象的でした」（坂東）、「どこか舞台を観ているような感覚に一瞬錯覚するほど圧倒されましたね」（吉原）と、幽閉されながらも異彩を放つ天才軍師の存在感を称賛。菅田自身も「自分も同じように聞こえた瞬間があって驚いたんですが、でもあれは撮影地が松竹の京都撮影所だったことが理由で。長年の歴史ある場所なので、土埃りで実際に喉がゴゴゴゴって（笑）。京都の歴史がそうさせましたね」と意外な舞台裏をぶっちゃけ、客席の笑いを誘った。

イベント終了時刻も差し迫るなか、最後に一同を代表して本木、黒沢監督の挨拶で締め括られると、場内からは本日いちばんの盛大な拍手が。「苦労を共にした皆と、今日こうして舞台に立てていることはひとつのゴールではありますが、これからこの作品がどんな形で解き放たれていくのか。皆さんの手に委ねることになります。どうか、『黒牢城』に愛着をもって、皆さんでいろんな感想を広げていただけるとうれしい」（本木）、「『この映画はチャンバラではない。刀ではなく“言葉”で切り合う作品』だと、海外の評論家がうまく表現してくれていました。まさにそのとおりだなと。ぜひ皆さんも“言葉の切り合い”を楽しんでもらえれば」（黒沢監督）。“チーム黒牢城”による作品愛に満ち溢れたジャパンプレミアは、大きな感動に包まれながら盛大に幕を閉じた。

■映画情報

『黒牢城』

6月19日（金）全国公開

原作：米澤穂信『黒牢城』（角川文庫/KADOKAWA刊）

監督・脚本：黒沢清

出演：本木雅弘

菅田将暉 吉高由里子

青木崇高 宮舘涼太 柄本佑

ユースケ・サンタマリア 吉原光夫 坂東龍汰

近藤芳正 矢柴俊博 木原勝利 河内大和 吉岡睦雄 上川周作 前田旺志郎 坂東新悟

荒川良々 渋川清彦 渡辺いっけい ／ オダギリジョー

配給：松竹

(C)米澤穂信/KADOKAWA (C)2026映画「黒牢城」製作委員会

■関連リンク

映画『黒牢城』作品サイト

https://movies.shochiku.co.jp/kokurojo-movie/