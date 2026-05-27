ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子で銅メダルを獲得した中井亜美が通う勇志国際高校・千葉学習センターが26日までに公式インスタグラムを更新。1日に行われた同校主催の五輪祝賀会の一コマ（トークセッション）を投稿した。

■トークセッションの模様を公開

同校は今回、祝賀会の中で行われたトークセッションの一部を公開。中井は今一番行ってみたい国として、K-POP好きらしく韓国の名前を挙げた。

司会者からの「今回は銅メダルを獲得、自身へのご褒美は何かされましたか」という質問に対し、中井は「まだ、そういうご褒美的なことはできていない」と返答。その上で「旅行に行きたい」とした。

その理由については「（スケート選手として）海外にも行くんですけど、どこに行くにしてもスケート靴を持って行くことが多いので、スケート靴を持たずに色んな海外に行ってみたいなって思っています」と語り、競技を離れて異国の地を訪れたいと明かした。

■「アイドルの方々が好きなので」

その中でも行きたい国については、「一番は韓国に行ってみたいなと思っています」と即答。「K-POPとか好きですし、NiziUさんだったりTWICEさんだったり、本当にアイドルの方々が大好きなので、そういう方々がいる場所に行ってみたいなって……」と話した。

中井は以前からNiziUのファンであることを公言。五輪期間中も彼女たちの曲を聞き、奮闘につなげていた。メンバーの中でも特にMIIHI推しで、楽曲としては「Step and a step」がお気に入り。

この投稿に対して、ファンからは「ゆっくり楽しんで」「韓国に行きたい気持ち分かる」「笑顔がめっちゃ可愛い」といった声が寄せられたほか、メダリストでありながら推し活から元気をもらう姿に対し、「とても素敵、親近感がわく」などのメッセージが並んだ。

そのほか、「本当にのびのびしていますね」と中井が通う勇志国際高校の校風を察したコメントもあった。