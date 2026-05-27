ホワイトソックスの西田陸浮（にしだりくう）外野手が25日（日本時間26日）、本拠地レートフィールドでのツインズ戦に「9番右翼」で先発出場。村上宗隆内野手とともにスタメンに名を連ね、4打数1安打だった。試合は延長戦の末、3－5で敗れている。

10回表の守備では、前日に続く好返球で窮地を救う補殺を記録。右翼前への安打を素早く処理し、勝ち越し走者の生還を阻んだ。

■連夜の補殺に実況も興奮

この日の西田は、2点を追う8回裏に左前打で出塁。村上の同点2ランを呼び込む一打で好機を演出した。

さらに、同点で迎えた10回表の守備では、2死二塁で右前打を前進しながら素早く処理。1バウンドの好返球で二塁走者を見事に仕留めてみせた。前日に続く鮮やかな補殺に本拠地ファンは熱狂、現地実況も「2試合連続ルーキーの補殺だ、オーマイガー」と大興奮の様子だった。

試合は村上の一打で延長戦にもつれこんだものの、11回表に勝ち越しを許して3－5で敗戦。ホワイトソックスは2023年に年間101敗、24年にメジャー史上ワーストの121敗、昨季も102敗と大きく低迷。近年はすっかり弱小球団のレッテルを貼られてしまったが、今季はここまで27勝27敗で5割をキープ。村上と西田、2人の日本人ルーキーがチーム躍進の原動力となっている。

