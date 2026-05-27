浅田真央、自宅でコンポスト 食べた果物の皮などを「土に戻しています」
俳優の木村佳乃、プロフィギュアスケーターの浅田真央が27日、都内で行われたライフスタイルブランド『アルソア』のブランドリニューアル＆新製品発表会にゲストとして参加した。
【写真多数】美しすぎる！美背中あらわなドレスで登場した木村佳乃＆浅田真央
2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブランドメッセージの発表の場にご一緒できることとてもうれしく思っております」とにっこり。浅田は「アルソアさんのSyn-Lifeというテーマに触れながら、皆さんと素敵な時間を過ごくさせたらいいなと思っております」と話した。
アルソア商品の素材作りをするオーガニックファームを訪れたこともある浅田は「畑で収穫体験をさせていただきました。その場で採れた野菜をいただいた時に作っている皆さんが愛を持って育てているんだなと感じて、おいしかったのを覚えています」と振り返る。また「自家製で堆肥を作られている。アルソアさんのファームの中に大きな堆肥の山があって、そこに手を入れると発酵しているので温かいんです。それにも驚きました」と振り返りながら「その堆肥をいただきまして今、自宅でもコンポストをしていて。自分の家から出たフルーツの皮とか土に戻しています」と話していた。
アルソアは来年の創業55周年に先立って、ブランドロゴとブランドメッセージを刷新し、リニューアルする。「あなたの人生と共に歩む。」というメッセージともにスキンケアシリーズをフルリニューアルし、6月1日から新発売する。
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2人はキービジュアルで着用する白い衣装で登場。木村はレイヤーが艶やかな装いで、浅田はノースリーブで美しい肩のラインを見せていた。木村は「アルソアの新しいブランドメッセージの発表の場にご一緒できることとてもうれしく思っております」とにっこり。浅田は「アルソアさんのSyn-Lifeというテーマに触れながら、皆さんと素敵な時間を過ごくさせたらいいなと思っております」と話した。
アルソアは来年の創業55周年に先立って、ブランドロゴとブランドメッセージを刷新し、リニューアルする。「あなたの人生と共に歩む。」というメッセージともにスキンケアシリーズをフルリニューアルし、6月1日から新発売する。