ビーチバレーのアジア大会代表を決める大会が、今週末に名古屋で行われるのを前に、地元ゆかりの選手らが市長を表敬訪問しました。

【写真を見る】東海地方ゆかりのビーチバレー4選手が名古屋市長訪問 30日（土）31日（日）開催のジャパンツアー名古屋大会に出場 上位2組がアジア大会代表に

27日名古屋市役所を訪れたのは、ビーチバレーの選手で愛知県犬山市出身の姉妹ペア、松本恋選手と松本穏選手、トヨタ自動車所属の水町泰杜選手と黒澤孝太選手の2組です。

アジア大会の代表が決まる！ジャパンツアー名古屋大会tonarinoラウンドに出場

4人は、30日（土）、31日（日） に行われるジャパンツアー名古屋大会tonarinoラウンドに出場予定で、この大会の上位2組が、ことし9月に行われるアジア大会の代表に内定します。

（トヨタ自動車ウルフドッグス名古屋 水町泰杜選手）

「2人でやるスポーツなので、1対1の駆け引きや、青空の下でやるので、そういう雰囲気を感じ取ってもらいたい」



（ジェイアール東海髙島屋 松本恋選手）

「しっかり優勝してアジア大会に行きたい」

アジア大会愛知・名古屋はことし9月19日（土）に開幕、ビーチバレーは翌日の20日（日）から競技がスタートします。