２６日の日本テレビ「ザ！世界仰天ニュース」では、「宝くじ３億当選 月給２７万円会社員 幸せ？不幸？」が特集された。

スタジオゲストで畑芽育（２４）が出演。自慢したくなることが話題になると、「主演させていただいた映画は、なるべく劇場に見に行くようにしてるんです」と明かした。「承認欲求なのかもしれないですけど、まだちょっとバレたい、みたいな気持ちがあって」とかわいらしく告白した。

映画館にマスクせずに行き「バレたら１人で勝手に舞台挨拶してやろう」と思っていたそうだが、「周りをそわそわ見ても、まったくバレずに上映終了して。帰る時もなんならマスク外してちらちら見てたんですけど、まったくバレずに終わっちゃった」と明かした。

金髪をポニーテールに、透き通る美しさ。ワインレッドの衣装が映え、ネットでも話題になった。

「可愛くてビジュ良い」「畑芽育に なんかドキドキするｗ」「茶髪かわいい」「美しいな…！」「すごく垢抜けててビックリ！元から可愛いけどもっともっと可愛くなった」「勝手に舞台挨拶面白すぎ」「凄くいい」「髪色明るい方が似合うな」「守ってあげたいｗ」「可愛すぎだな若手でダントツ」「お肌綺麗だなぁ」「タイプすぎる」と反応する投稿が集まった。