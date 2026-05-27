ホームセンターでの買い物中に感じがちな不安に、共感の声が集まっている。

【映像】買い物中に感じがちな“不安”に共感の声

投稿したのは、ウエシマXさん（@_lovebug3jp）。ホームセンターでサイズ確認の為に自宅から持参したネジを、ドキドキせずにポケットに戻す方法をXで尋ねた。

挙動不審に！自分のネジをポケットに戻す瞬間

投稿を見た人からは、「めちゃくちゃわかる！持参したやつは大体さびてるので、言い逃れ出来るはずと思ってる」「よくホムセンでネジ探すけど、絶対挙動不審な自信あります…」「そんな時、店内見回りアナウンスされたらもうドキドキ…！」「手に持ち続けるのが一番！」などの声が寄せられ、投稿には1.9万件超の“いいね”が押されている（※数字は5月26日15時のデータ）。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。「バイクが趣味で、簡単な整備や修理は自分でやりたいので、必要なネジやナットを買いにホームセンターに行きました。かなり挙動不審だったと思いますが、勇気を振り絞ってポケットに戻しました笑。ネジに限らず、服飾系（ボタンや生地）の売り場や、家電系（電球・蛍光灯・電池）など、様々な店で大勢の方がそれぞれ同じ思いを抱えながら、工夫や不安を覚えている事がわかりました。これからも勇気を振り絞りながら、ドキドキして参ります！」と話している。（『わたしとニュース』より）