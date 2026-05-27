『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』（発売中）より、誌面カットが公開された。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』

山田かなは、千葉県生まれ。高校卒業後、会社員、グラドル、現役大学生グラドルと、豊富なキャリアを積んできた。最新情報は公式インスタグラム（@maybe.yamada）やX（@maybe_yamada）などで発信中。

本作は、週刊SPA！名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットを、ふんだんに盛り込んだデジタル写真集。公開されたカットでは、リビングであらわになる彼女のプロポーションのほか、お風呂では瑞々しさと妖艶さを醸し出す。さらに白いブーツと柔らかい太ももがまぶしいカットや、乱れ髪の山田を捉えたカットにも注目だ。

『SPA！グラビアン魂デジタル写真集 山田かな「好きになる」』

提供：週刊SPA！編集部 撮影：高橋慶佑 ヘアメイク：新井祐美子 スタイリング：富田育子

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