舞台『SWANーBallet cross Readingー』リーディングキャスト解禁 井桁弘恵が主人公・聖真澄役
舞台『SWANーBallet cross Readingー』のリーディングキャストとメインビジュアルが解禁。主人公・聖真澄役を井桁弘恵が務める。
【写真】原作者・有吉京子の描き下ろしメインビジュアル原画
本舞台の原作である「SWAN-白鳥-」は、1976年に連載を開始し、半世紀にわたり愛されてきた有吉京子によるバレエ漫画。シリーズ累計発行部数2200万部の大ベストセラー、バレエ漫画の金字塔である今作を、連載開始50年の記念の年にバレエ×リーディングのコラボレーションで舞台化する。
脚本・演出は小林香、バレエ監修・振付は福田圭吾が担当し、バレエダンサーと俳優が交差しながら役に命を吹き込む、斬新で新感覚の舞台を創り上げる。
このたび、「SWAN」の物語を紡ぐリーディングキャストが決定。主人公・聖真澄役は、ドラマ『そこから先は地獄』で主演・矢嶌莉沙役を務め、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』、映画『教場 Requiem』などにも出演、『おしゃれクリップ』などではMCを務め、多方面で活躍を見せる井桁。そして京極小夜子役を、舞台『エクウス』や『焼肉ドラゴン』、映画『金子差入店』、『キングダム』シリーズ、ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』などに出演の村川絵梨が務める。
草壁飛翔役には、ブロードウェイミュージカル『キンキーブーツ』に出演、今後は舞台『キングダム II 〜継承〜』や舞台『刀剣乱舞』陽伝 月と太陽と星々よへの出演を控える東啓介。柳沢葵役には、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』に約2年間出演し、10月から放送のドラマ『俺たちの箱根駅伝』への出演も決定している西野遼。アレクセイ・セルゲイエフ役は、ミュージカル『ワイルド・グレイ』や舞台『インヘリタンス-継承-』に出演、現在はミュージカル『メリー・ポピンズ』に出演中の福士誠治が務める。
また、バレエキャストの配役も解禁。聖真澄役を飯島望未、塩谷綾菜、柴山紗帆。京極小夜子役を木村優里、成田紗弥、米沢唯。草壁飛翔役を秋元康臣、宮内浩之、渡邊峻郁。柳沢葵役を関野海斗、中島瑞生。亜鷺悠加/ラリサ・マクシモーヴァの二役を中野伶美、山田夏生。アレクセイ・セルゲイエフ役を厚地康雄、今井智也、菊地研が務め、優美なバレエシーンを届ける。
さらにマヤ・プリセツカヤ役を特別出演の倉永美沙、佐久間奈緒、中村祥子が務め「SWAN」の世界の中で“瀕死の白鳥”を舞う。
今回解禁されたビジュアルは、主人公の真澄役を演じるリーディングキャストの井桁、バレエキャストのひとり飯島による、まさにバレエとリーディングがクロスしているメインビジュアル。2人を取り巻く白鳥の羽やチュチュは原作・有吉京子の手によって描かれており、漫画と舞台もクロスするビジュアルとなった。
舞台『SWANーBallet cross Readingー』は、東京・新国立劇場 中劇場にて9月4日〜9日に上演。
※スタッフ、キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小林香（脚本・演出）
有吉京子先生の傑作『SWAN』。この『SWAN』の初の舞台化となる今作は、朗読とバレエが交錯することで、言葉と身体が互いを照らし合う新しい舞台表現に挑む作品です。
バレエは美しい芸術ですが、その裏側には、孤独、恐怖、嫉妬、挫折、そしてそれでも踊り続けたいという切実な祈りがあります。舞台版『SWAN』では、登場人物の胸の内が実力確かな朗読キャストによって語られ、言葉にならない憧れや葛藤、情熱は、日本最高峰のバレエダンサーたちの身体によって立ち上がります。
朗読とバレエが交差することで、物語を「聞く」、または「見る」だけでなく、身体ごと「感じる」ことができるはずです。『SWAN』。バレエを愛し、自分だけの翼を探し続ける人々の物語です。劇場で、その羽ばたきを見届けていただけましたら幸いです。
■井桁弘恵
約17年前、バレエを習っていた経験が今、このような形で繋がるとは。この仕事ってなんて不思議で面白いんだ、と思いました。そんな自分の基礎を作ってくれたバレエと朗読という異色の掛け合わせ。全く想像できないからこそ楽しみな気持ちで一杯です。
わたしが朗読を務めさせていただく真澄は感情豊かでバレエを愛し、とにかく一生懸命な子で、漫画を読んでいても真澄が愛おしくて抱きしめてあげたくなるような魅力をもつ女の子なので、そんな真澄の全てを朗読を通してお届けできるように頑張りたいと思います。
また、個人的にはプロのバレリーナの皆さんの踊りを間近で見られることが待ち遠しくて仕方がありません。ぜひご期待ください。
■村川絵梨
バレエと朗読のコラボレーション、どんな作品になるのでしょう！ 原作ファンの方が多い作品に携わるのは少し緊張します。ましてや憧れのマドンナ、小夜子姫役なんて...！ 光栄でございます。
バレエダンサーの皆さんと一緒に「SWAN」の世界観を体現出来るなんて、貴重で贅沢な体験なのでとてもワクワクしています。是非劇場に目撃しにいらして下さい！ お待ちしています。
■東啓介
朗読劇『SWAN』にて、草壁飛翔役を務めさせていただきます。今回お話をいただいた時、朗読劇とバレエという表現がどのように交わっていくのか、とても心を惹かれました。
素晴らしいバレエダンサーの皆様と共に、一つの作品を作り上げていけることを大変楽しみにしています。言葉で紡ぐ感情と、身体で表現される想い。いまからどうなるのかワクワクしています。
また、リーディングキャストの皆様と声を重ねていけることも、今からとても楽しみです。『SWAN』には、夢や葛藤にまっすぐ向き合っていく青春の熱量が詰まっていると思います。その瑞々しさや、胸が高鳴る瞬間を、ぜひ劇場で感じていただけたら嬉しいです。
■西野遼
柳沢葵役リーディングの西野遼です。今回の舞台はバレエとリーディングの双方からのアプローチで作品が描かれます。
本来、バレエはセリフが無いことが特徴であると思うのですが、そこに声が吹き込まれる。未知だからこそのワクワクと可能性を感じております。
演出家の小林さんはじめ、各セクションの皆さまの力を借りて、関野さん中島さんと共に、葵というバレエに心血を注ぐひとりの人物を創り上げていきたいなと思っています。劇場でお待ちしております！
■福士誠治
セルゲイエフ役を演じます福士誠治です。今回、また新たな表現に挑戦させていただけることにとても感謝しております。
リーディングの作品は今まで何本か参加しましたが、今回はバレエとリーディングの融合。バレエの身体表現と自分の台詞がどのような化学反応を起こすのか、今から期待感でワクワクしています。
いつも作品に参加するときは自分の中でひとつでも挑戦したり試してみたりとトライ＆エラーを繰り返すようにしているのですが、今回もまたチャレンジに臨めればと思います。
新たな色を持つこの表現を、たくさんのかたに味わっていただきたいので、楽しみにしていてください。
【写真】原作者・有吉京子の描き下ろしメインビジュアル原画
本舞台の原作である「SWAN-白鳥-」は、1976年に連載を開始し、半世紀にわたり愛されてきた有吉京子によるバレエ漫画。シリーズ累計発行部数2200万部の大ベストセラー、バレエ漫画の金字塔である今作を、連載開始50年の記念の年にバレエ×リーディングのコラボレーションで舞台化する。
このたび、「SWAN」の物語を紡ぐリーディングキャストが決定。主人公・聖真澄役は、ドラマ『そこから先は地獄』で主演・矢嶌莉沙役を務め、ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』、映画『教場 Requiem』などにも出演、『おしゃれクリップ』などではMCを務め、多方面で活躍を見せる井桁。そして京極小夜子役を、舞台『エクウス』や『焼肉ドラゴン』、映画『金子差入店』、『キングダム』シリーズ、ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』などに出演の村川絵梨が務める。
草壁飛翔役には、ブロードウェイミュージカル『キンキーブーツ』に出演、今後は舞台『キングダム II 〜継承〜』や舞台『刀剣乱舞』陽伝 月と太陽と星々よへの出演を控える東啓介。柳沢葵役には、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』に約2年間出演し、10月から放送のドラマ『俺たちの箱根駅伝』への出演も決定している西野遼。アレクセイ・セルゲイエフ役は、ミュージカル『ワイルド・グレイ』や舞台『インヘリタンス-継承-』に出演、現在はミュージカル『メリー・ポピンズ』に出演中の福士誠治が務める。
また、バレエキャストの配役も解禁。聖真澄役を飯島望未、塩谷綾菜、柴山紗帆。京極小夜子役を木村優里、成田紗弥、米沢唯。草壁飛翔役を秋元康臣、宮内浩之、渡邊峻郁。柳沢葵役を関野海斗、中島瑞生。亜鷺悠加/ラリサ・マクシモーヴァの二役を中野伶美、山田夏生。アレクセイ・セルゲイエフ役を厚地康雄、今井智也、菊地研が務め、優美なバレエシーンを届ける。
さらにマヤ・プリセツカヤ役を特別出演の倉永美沙、佐久間奈緒、中村祥子が務め「SWAN」の世界の中で“瀕死の白鳥”を舞う。
今回解禁されたビジュアルは、主人公の真澄役を演じるリーディングキャストの井桁、バレエキャストのひとり飯島による、まさにバレエとリーディングがクロスしているメインビジュアル。2人を取り巻く白鳥の羽やチュチュは原作・有吉京子の手によって描かれており、漫画と舞台もクロスするビジュアルとなった。
舞台『SWANーBallet cross Readingー』は、東京・新国立劇場 中劇場にて9月4日〜9日に上演。
※スタッフ、キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小林香（脚本・演出）
有吉京子先生の傑作『SWAN』。この『SWAN』の初の舞台化となる今作は、朗読とバレエが交錯することで、言葉と身体が互いを照らし合う新しい舞台表現に挑む作品です。
バレエは美しい芸術ですが、その裏側には、孤独、恐怖、嫉妬、挫折、そしてそれでも踊り続けたいという切実な祈りがあります。舞台版『SWAN』では、登場人物の胸の内が実力確かな朗読キャストによって語られ、言葉にならない憧れや葛藤、情熱は、日本最高峰のバレエダンサーたちの身体によって立ち上がります。
朗読とバレエが交差することで、物語を「聞く」、または「見る」だけでなく、身体ごと「感じる」ことができるはずです。『SWAN』。バレエを愛し、自分だけの翼を探し続ける人々の物語です。劇場で、その羽ばたきを見届けていただけましたら幸いです。
■井桁弘恵
約17年前、バレエを習っていた経験が今、このような形で繋がるとは。この仕事ってなんて不思議で面白いんだ、と思いました。そんな自分の基礎を作ってくれたバレエと朗読という異色の掛け合わせ。全く想像できないからこそ楽しみな気持ちで一杯です。
わたしが朗読を務めさせていただく真澄は感情豊かでバレエを愛し、とにかく一生懸命な子で、漫画を読んでいても真澄が愛おしくて抱きしめてあげたくなるような魅力をもつ女の子なので、そんな真澄の全てを朗読を通してお届けできるように頑張りたいと思います。
また、個人的にはプロのバレリーナの皆さんの踊りを間近で見られることが待ち遠しくて仕方がありません。ぜひご期待ください。
■村川絵梨
バレエと朗読のコラボレーション、どんな作品になるのでしょう！ 原作ファンの方が多い作品に携わるのは少し緊張します。ましてや憧れのマドンナ、小夜子姫役なんて...！ 光栄でございます。
バレエダンサーの皆さんと一緒に「SWAN」の世界観を体現出来るなんて、貴重で贅沢な体験なのでとてもワクワクしています。是非劇場に目撃しにいらして下さい！ お待ちしています。
■東啓介
朗読劇『SWAN』にて、草壁飛翔役を務めさせていただきます。今回お話をいただいた時、朗読劇とバレエという表現がどのように交わっていくのか、とても心を惹かれました。
素晴らしいバレエダンサーの皆様と共に、一つの作品を作り上げていけることを大変楽しみにしています。言葉で紡ぐ感情と、身体で表現される想い。いまからどうなるのかワクワクしています。
また、リーディングキャストの皆様と声を重ねていけることも、今からとても楽しみです。『SWAN』には、夢や葛藤にまっすぐ向き合っていく青春の熱量が詰まっていると思います。その瑞々しさや、胸が高鳴る瞬間を、ぜひ劇場で感じていただけたら嬉しいです。
■西野遼
柳沢葵役リーディングの西野遼です。今回の舞台はバレエとリーディングの双方からのアプローチで作品が描かれます。
本来、バレエはセリフが無いことが特徴であると思うのですが、そこに声が吹き込まれる。未知だからこそのワクワクと可能性を感じております。
演出家の小林さんはじめ、各セクションの皆さまの力を借りて、関野さん中島さんと共に、葵というバレエに心血を注ぐひとりの人物を創り上げていきたいなと思っています。劇場でお待ちしております！
■福士誠治
セルゲイエフ役を演じます福士誠治です。今回、また新たな表現に挑戦させていただけることにとても感謝しております。
リーディングの作品は今まで何本か参加しましたが、今回はバレエとリーディングの融合。バレエの身体表現と自分の台詞がどのような化学反応を起こすのか、今から期待感でワクワクしています。
いつも作品に参加するときは自分の中でひとつでも挑戦したり試してみたりとトライ＆エラーを繰り返すようにしているのですが、今回もまたチャレンジに臨めればと思います。
新たな色を持つこの表現を、たくさんのかたに味わっていただきたいので、楽しみにしていてください。