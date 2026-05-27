◆米大リーグ レッドソックス６―７ブレーブス（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）は６回の第３打席、チャンスを広げる四球を選んだが、３打数無安打１四球１三振で、打率は２割５分５厘となった。現地時間２４日のツインズ戦に今季１号を放った吉田は、試合のなかった前日を挟み、２試合連続スタメン出場となったが、無安打に終わった。チームは９回の反撃及ばず、４連敗となった。

ヒヤリとするアクシデントが起きた。２―５で３点を追う６回無死一塁。打席に入った４番・コントレラスのファウル球が吉田を直撃した。初球のファウルがバックネット方向へ。ネクストバッターズサークルでタイミングを図っていた吉田の太ももを直撃した。

客席から悲鳴が沸き起こり、吉田は中腰になって悶絶。ラジオの実況中継は「マサの太ももが煙を上げました。あと６インチ上だったら、急所だったかもしれません」と伝えた。コントレラスがタイムをとって吉田に駆け寄ると、吉田は頷きながら、「大丈夫」の仕草。”１８センチの幸運”で最悪の事態を回避した。

「危なかったですね。急所は何とか避けましたけど。あの距離はなかなか…。自分も投手のイメージを（高めて）準備していたので、まさかこっちに来るとは」と冷や汗の吉田だったが、コントレラスが右前打を放つと、きっちり四球を選んでチャンスを広げた。

この日の先発はＳ・ストライダー。２０２３年ナ・リーグ最多勝＆奪三振王の実力派。第１打席は３球三振に打ち取られ、「簡単に捻られたなという感じ」と悔しがった。第４打席は今季２２試合に登板し、防御率０・８１の中継ぎ右腕スアレスと対戦。打球角度４０度の中飛となったが、打球速度１００・４マイル（約１６２キロ）の強い当たりだった。

「ここ最近、少し角度は付いてきて、メカニックの部分で練習からイメージを変えているので、それが実戦にちょっとずつ出てはいるんですけど、少し（打球が）上がりすぎている。その微調整が難しい。芯で捉えられている部分もあるので、あとは角度と強い打球を弾き返せるようにと思っています」と、もどかしさと同時に手応えも口にした。