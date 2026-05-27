お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアと、ケンドーコバヤシが、読売テレビ「にけつッ！！」（火曜深夜０時５９分）に出演。２６日深夜放送回で、恋バナについて盛り上がった。

ケンコバが、ある女性スタッフの恋愛話として「いい感じになっている男性がいる」と告白されたことを明かした。ここで「博多華丸・大吉」の華丸と意見が食い違ったという。原因は女性が男性から、隣の駅に引っ越して来るよう提案されたこと。ケンコバは男性が隣の駅を勧めていることに「なんかおかしい。なんか都合のいいように扱われるような、そんな可能性があるような気がする」と主張。一方の博多華丸は「女の子を育てた俺からしたら安心やけどな。一緒に住もうといきなり言われる方がどうやねんと思う。そっから仲を深めていって最終的に一緒に住むならいいと思う」と言われたという。

ケンコバのやきもきにジュニアは「一緒に住まなくても同じ駅とか…」と同意。ただジュニアは同棲（どうせい）したことがないと主張し、大阪での若手時代も「同棲してないよ。ただ、家賃を払っていただいていただけや」と苦笑い。「どうしようもない！ 芸人なんて本当にどうしようもない！」とツッコむケンコバに「あの頃の大阪の女性は芸人に優しかった」と笑いながら振り返った。