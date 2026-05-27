俳優の風間トオル(63)が、念願のライブに行くことができたと26日に更新したインスタグラムで報告した。



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風間は「念願の八神純子さんのLive 変わらぬ声量と歌声 やっぱり凄い素敵でした」と1978年にリリースして大ヒットとなった「みずいろの雨」などで知られるシンガー・ソングライターの八神純子(68)のライブに行けたことを喜んだ。ハッシュタグを添えて「#八神純子 さん #Billboard東京 #黄昏のBAYCITY #風間トオル」と八神との2ショットも合わせて投稿した。



ファンから「わあ 八神さんだ 歌えないけど歌いたくなる(カラオケで)、そんな素敵な歌をたくさん作ってくれた人」と八神の近影に驚く声や、「先日、ビルボード横浜にて八神純子さんライブ聴いてきました。素晴らしく、変わらない声量と歌唱力 とても素敵でした」「風間さん、八神さんステキです！八神さんのステキな歌声、中学生の頃から聴かせて頂いてます」などと長年のファンからの感激の声も多数届いていた。



（よろず～ニュース編集部）