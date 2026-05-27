米国建国250周年を記念する行事なのか、それともドナルド・トランプ米大統領の好みに合わせた80歳の誕生日祝いイベントなのか。ホワイトハウスに建設される総合格闘技（UFC）競技場をめぐり、さまざまな声が上がっている。

AP通信とAFP通信によると、26日（現地時間）、米ワシントンDCのホワイトハウス南側芝生広場（サウスローン）のUFC競技場建設現場では、重機が巨大な金属製アーチ構造物を持ち上げて運ぶ様子が確認された。競技場は、米国建国250周年に合わせてトランプ氏が企画したUFC大会の舞台だ。UFC側は、イリア・トプリアとジャスティン・ゲイジーが対戦するライト級タイトル戦をはじめ、計6試合で構成すると明らかにした。大会名は「UFCフリーダム250」と名付けられた。開催日の6月14日はトランプ大統領の80歳の誕生日でもある（独立記念日は7月4日）。

トランプ氏は今月6日、ホワイトハウス執務室にUFC選手らを招待し、大会をPRした。ホワイトハウスの芝生広場の中央に八角形のUFC競技場を設置した完成予想図も公開した。トランプ氏は「ホワイトハウスで大会を直接観覧できる人数は4500人で、敷地外に設置されたスクリーンを通じても最大10万人が無料で視聴できる」と述べた。

ホワイトハウスのサウスローンは、歴代米大統領が大切にしてきた空間だった。時には歴史の舞台にもなった。1974年、リチャード・ニクソン元大統領が「ウォーターゲート事件」で辞任を発表した後、サウスローンで軍用ヘリコプターに搭乗し、Vサインをしながらホワイトハウスを後にした場面が代表的だ。

AP通信は、イラン戦争の影響で物価高の負担が増す中、歴史的象徴性を持つホワイトハウスの庭で開かれる「トランプショー」について懸念を示した。UFC側は大会費用を少なくとも6000万ドル（約95億6000万円）と見積もっている。企業スポンサーなどを通じて費用の半分程度を回収できることを期待していると明らかにした。ホワイトハウスは、UFC側が費用全額を負担し、米国納税者の税金は1セントも使われないとAFP通信に伝えた。

「ゴルフ好き」のトランプ氏は、UFCファンとしても有名だ。強烈に相手を圧倒するUFCのスタイルが、トランプ氏特有の交渉スタイルと似ているとの分析もある。トランプ氏は政界入りする前の2000年代初め、UFCがまだマイナースポーツだった時代にも、自身のホテルカジノでUFC大会の開催を認め、財政的・象徴的な支援を行った。主要試合にはVIP観客として自ら観戦に訪れた。

大統領就任後も、昨年4月に相互関税を発表した直後や、昨年6月に不法滞在者の取り締まりに反対する大規模デモが続いていた時、さらにイランとの初の終戦交渉が進められていた先月11日にも、そうした状況を意に介さずUFC会場を訪れた。むしろ試合観戦を突破口として活用しているかのようにも見えた。

トランプ氏がUFCを政治に活用しているとの評価も出ている。UFC観客には男性や若者、非エリート層の割合が高いためだ。これはトランプ氏の核心支持層と重なる。デイナ・ホワイトUFC最高経営責任者（CEO）が共和党全国大会で演説を行ったこともある。UFC関係者が政界入りするケースも出ている。

戦争や経済政策など論争が起きている問題について、スポーツイベントを利用して支持層を強化し、大衆の視線をそらす「コロッセオ政治」戦略の一環だとの分析もある。米誌アトランティックは、「（トランプ氏のUFC観戦は）古代ローマの『パンとサーカス』戦略を連想させる」とし、「大衆の関心を娯楽へ向け、政治的支持を確保する手法だ」と分析した。