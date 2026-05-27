細田守監督『時をかける少女』“タイムリープ”で座席動く4DX上映決定 35mmフィルム上映も実施
公開20周年を記念し、7月3日よりリバイバル上映が決定している細田守監督のアニメーション映画『時をかける少女』（2006年）。このたび、4DX上映および35mmフィルム上映が実施されることが決定した。
【画像】細田守監督『時をかける少女』場面カット
本作は、筒井康隆の小説を再構築した青春SFアニメの名作。タイムリープという能力を手にした女子高校生の紺野真琴は、自分の過去をやり直していくうちに「人生のかけがえのない時間」の意味を見つけ出していく。
7月3日よりスタートする4K版上映に続き、8月21日からは2週間限定で4DX上映を実施。4K素材を使用した4DX上映では、真琴のタイムリープに合わせて、座席が上下・前後左右に動く。さらに風やミスト、香りといった演出も加わり、“あの夏”の青春を全身で体感できる上映になるという。4DX上映限定の入場者特典も配布予定で、詳細は後日発表される。
一方、公開当時のフィルムを使用した35mmフィルム上映は、東京・新文芸坐で8月27日から31日まで実施されるほか、兵庫・元町映画館でも開催予定（日程未定）。2006年公開当時のフィルムならではの質感で楽しめる貴重な上映にも注目が集まりそうだ。
■公開劇場：4DX（8月21日から2週間限定）
［北海道］ユナイテッド・シネマ札幌、シネプレックス旭川
［宮城］イオンシネマ名取、109シネマズ富谷
［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、USシネマつくば、USシネマパルナ稲敷
［栃木］109シネマズ佐野
［群馬］ローソン・ユナイテッドシネマ前橋
［埼玉］ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ越谷レイクタウン、109シネマズ菖蒲、ユナイテッド・シネマ新座、ユナイテッド・シネマわかば、ユナイテッド・シネマ入間
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、USシネマ千葉ニュータウン、USシネマ木更津
［東京］ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、ユナイテッド・シネマ豊洲、ユナイテッド・シネマとしまえん、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布
［神奈川］イオンシネマみなとみらい、小田原コロナシネマワールド
［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟
［石川］金沢コロナシネマワールド
［岐阜］大垣コロナシネマワールド
［愛知］中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、豊川コロナシネマワールド、小牧コロナシネマワールド
［三重］109シネマズ四日市
［滋賀］ユナイテッド・シネマ大津
［京都］イオンシネマ京都桂川
［大阪］イオンシネマ四條畷、109シネマズ大阪エキスポシティ
［兵庫］109シネマズHAT神戸
［奈良］ユナイテッド・シネマ橿原
［広島］109シネマズ広島、福山コロナシネマワールド
［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、ユナイテッド・シネマ福岡ももち、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ筑紫野
［佐賀］109シネマズ佐賀
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎
［沖縄］ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
※上映劇場が変更となる場合があり。
■公開劇場：フィルム上映
［東京］新文芸坐（8月27日〜8月31日）
［兵庫］元町映画館（日程未定）
■公開劇場：通常版（7月3日〜）
［北海道］札幌シネマフロンティア、ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ江別、ディノスシネマズ苫小牧、イオンシネマ旭川駅前
［岩手］イオンシネマ江釣子、盛岡ルミエール
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻、ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（7月10日〜）
［山形］ソラリス（7月10日〜）、鶴岡まちなかキネマ（日程未定）
［福島］フォーラム福島（7月10日〜）、まちポレいわき
［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎、前橋シネマハウス（8/8〜）
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（7月11日〜）、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、シネプレックス幸手、シネマサンシャイン三郷、ユナイテッド・シネマ新座、深谷シネマ、ユナイテッド・シネマ入間、OttO（7月31日〜）、movie theater THE SPOT（9月予定）
［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター（7月4日〜）、MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャイン ユーカリが丘、イオンシネマ市川妙典、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、成田HUMAXシネマズ
［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、MOVIX亀有、丸の内ピカデリー、109シネマズ二子玉川、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、Stranger、ユナイテッド・シネマ豊洲、目黒シネマ（7月5日〜）、キネカ大森、ユナイテッド・シネマとしまえん、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（7月10日〜）、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、立川シネマシティ、アップリンク吉祥寺、新文芸坐（フィルム上映：8月27日〜8月31日）、シアターギルド代官山（7月31日〜）
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズゆめが丘（7月10日〜）、チネチッタ、109シネマズ川崎（7月10日〜）、イオンシネマ新百合ヶ丘、109シネマズ湘南、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本
［新潟］シネ・ウインド、ユナイテッド・シネマ新潟、高田世界館（日程未定）
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本、上田映劇
［岐阜］イオンシネマ各務原
［静岡］静岡シネ・ギャラリー、MOVIX清水、シネマイーラ（日程未定）、シネマサンシャインららぽーと沼津
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ長久手、MOVIX三好
［三重］イオンシネマ津南、109シネマズ四日市
［滋賀］イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡
［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾、扇町キネマ（日程未定）
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ三田ウッディタウン、豊岡劇場、洲本オリオン（日程未定）、ヱビスシネマ。、元町映画館（フィルム上映：日程未定）
［奈良］シネマサンシャイン大和郡山、ユナイテッド・シネマ橿原
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［鳥取］MOVIX日吉津
［岡山］イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷
［広島］MOVIX広島駅、イオンシネマ広島西風新都、シネマ尾道（7月4日〜）
［山口］MOVIX周南、シネマサンシャイン下関
［徳島］イオンシネマ徳島
［香川］イオンシネマ綾川
［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市
［高知］キネマミュージアム（日程未定）
［福岡］KBCシネマ、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ トリアス久山、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城、Yet Cinema Club（8月21日〜）
［佐賀］109シネマズ佐賀、シアター・シエマ（7月31日〜）
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（7月4日〜）、日田シネマテーク・リベルテ（日程未定）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（7月17日〜）
［沖縄］シネマパレット
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
※上映劇場が変更となる場合があり。
【画像】細田守監督『時をかける少女』場面カット
本作は、筒井康隆の小説を再構築した青春SFアニメの名作。タイムリープという能力を手にした女子高校生の紺野真琴は、自分の過去をやり直していくうちに「人生のかけがえのない時間」の意味を見つけ出していく。
一方、公開当時のフィルムを使用した35mmフィルム上映は、東京・新文芸坐で8月27日から31日まで実施されるほか、兵庫・元町映画館でも開催予定（日程未定）。2006年公開当時のフィルムならではの質感で楽しめる貴重な上映にも注目が集まりそうだ。
■公開劇場：4DX（8月21日から2週間限定）
［北海道］ユナイテッド・シネマ札幌、シネプレックス旭川
［宮城］イオンシネマ名取、109シネマズ富谷
［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、USシネマつくば、USシネマパルナ稲敷
［栃木］109シネマズ佐野
［群馬］ローソン・ユナイテッドシネマ前橋
［埼玉］ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ越谷レイクタウン、109シネマズ菖蒲、ユナイテッド・シネマ新座、ユナイテッド・シネマわかば、ユナイテッド・シネマ入間
［千葉］ユナイテッド・シネマ幕張、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、USシネマ千葉ニュータウン、USシネマ木更津
［東京］ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、ユナイテッド・シネマ豊洲、ユナイテッド・シネマとしまえん、109シネマズ グランベリーパーク、イオンシネマ シアタス調布
［神奈川］イオンシネマみなとみらい、小田原コロナシネマワールド
［新潟］ユナイテッド・シネマ新潟
［石川］金沢コロナシネマワールド
［岐阜］大垣コロナシネマワールド
［愛知］中川コロナシネマワールド、安城コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、豊川コロナシネマワールド、小牧コロナシネマワールド
［三重］109シネマズ四日市
［滋賀］ユナイテッド・シネマ大津
［京都］イオンシネマ京都桂川
［大阪］イオンシネマ四條畷、109シネマズ大阪エキスポシティ
［兵庫］109シネマズHAT神戸
［奈良］ユナイテッド・シネマ橿原
［広島］109シネマズ広島、福山コロナシネマワールド
［福岡］ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、ユナイテッド・シネマ福岡ももち、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ筑紫野
［佐賀］109シネマズ佐賀
［長崎］ローソン・ユナイテッドシネマ長崎
［沖縄］ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
※上映劇場が変更となる場合があり。
■公開劇場：フィルム上映
［東京］新文芸坐（8月27日〜8月31日）
［兵庫］元町映画館（日程未定）
■公開劇場：通常版（7月3日〜）
［北海道］札幌シネマフロンティア、ユナイテッド・シネマ札幌、イオンシネマ江別、ディノスシネマズ苫小牧、イオンシネマ旭川駅前
［岩手］イオンシネマ江釣子、盛岡ルミエール
［宮城］MOVIX仙台、イオンシネマ名取、イオンシネマ新利府、イオンシネマ石巻、ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原
［秋田］AL☆VEシアター supported by 109シネマズ（7月10日〜）
［山形］ソラリス（7月10日〜）、鶴岡まちなかキネマ（日程未定）
［福島］フォーラム福島（7月10日〜）、まちポレいわき
［茨城］ユナイテッド・シネマ水戸、MOVIXつくば、シネマサンシャイン土浦、イオンシネマ守谷
［栃木］MOVIX宇都宮、小山シネマロブレ、ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが
［群馬］イオンシネマ高崎、イオンシネマ太田、MOVIX伊勢崎、前橋シネマハウス（8/8〜）
［埼玉］MOVIXさいたま、イオンシネマ浦和美園、MOVIX川口、川越スカラ座（7月11日〜）、ユナイテッド・シネマ春日部、イオンシネマ羽生、イオンシネマ熊谷、シネプレックス幸手、シネマサンシャイン三郷、ユナイテッド・シネマ新座、深谷シネマ、ユナイテッド・シネマ入間、OttO（7月31日〜）、movie theater THE SPOT（9月予定）
［千葉］京成ローザ10、キネマ旬報シアター（7月4日〜）、MOVIX柏の葉、USシネマ千葉ニュータウン、シネマサンシャイン ユーカリが丘、イオンシネマ市川妙典、ユナイテッド・シネマ テラスモール松戸、成田HUMAXシネマズ
［東京］新宿ピカデリー、109シネマズプレミアム新宿、池袋HUMAXシネマズ、グランドシネマサンシャイン 池袋、MOVIX亀有、丸の内ピカデリー、109シネマズ二子玉川、ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場、Stranger、ユナイテッド・シネマ豊洲、目黒シネマ（7月5日〜）、キネカ大森、ユナイテッド・シネマとしまえん、イオンシネマ板橋、109シネマズ グランベリーパーク（7月10日〜）、イオンシネマ シアタス調布、MOVIX昭島、イオンシネマ多摩センター、立川シネマシティ、アップリンク吉祥寺、新文芸坐（フィルム上映：8月27日〜8月31日）、シアターギルド代官山（7月31日〜）
［神奈川］イオンシネマ港北ニュータウン、イオンシネマみなとみらい、ローソン・ユナイテッドシネマ STYLE-S みなとみらい、109シネマズゆめが丘（7月10日〜）、チネチッタ、109シネマズ川崎（7月10日〜）、イオンシネマ新百合ヶ丘、109シネマズ湘南、横須賀HUMAXシネマズ、イオンシネマ座間、小田原コロナシネマワールド、MOVIX橋本
［新潟］シネ・ウインド、ユナイテッド・シネマ新潟、高田世界館（日程未定）
［富山］ほとり座
［石川］イオンシネマ金沢フォーラス、イオンシネマ白山
［長野］長野相生座・ロキシー、イオンシネマ松本、上田映劇
［岐阜］イオンシネマ各務原
［静岡］静岡シネ・ギャラリー、MOVIX清水、シネマイーラ（日程未定）、シネマサンシャインららぽーと沼津
［愛知］ミッドランドスクエア シネマ、伏見ミリオン座、イオンシネマ大高、中川コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマ豊橋18、ミッドランドシネマ名古屋空港、イオンシネマ豊田KiTARA、イオンシネマ常滑、イオンシネマ長久手、MOVIX三好
［三重］イオンシネマ津南、109シネマズ四日市
［滋賀］イオンシネマ草津、イオンシネマ近江八幡
［京都］MOVIX京都、出町座、イオンシネマ京都桂川、イオンシネマ久御山、イオンシネマ高の原
［大阪］なんばパークスシネマ、テアトル梅田、イオンシネマ シアタス心斎橋、イオンシネマ茨木、イオンシネマ四條畷、MOVIX八尾、扇町キネマ（日程未定）
［兵庫］kino cinema神戸国際、塚口サンサン劇場、イオンシネマ三田ウッディタウン、豊岡劇場、洲本オリオン（日程未定）、ヱビスシネマ。、元町映画館（フィルム上映：日程未定）
［奈良］シネマサンシャイン大和郡山、ユナイテッド・シネマ橿原
［和歌山］イオンシネマ和歌山
［鳥取］MOVIX日吉津
［岡山］イオンシネマ岡山、MOVIX倉敷
［広島］MOVIX広島駅、イオンシネマ広島西風新都、シネマ尾道（7月4日〜）
［山口］MOVIX周南、シネマサンシャイン下関
［徳島］イオンシネマ徳島
［香川］イオンシネマ綾川
［愛媛］シネマサンシャイン エミフルMASAKI、イオンシネマ今治新都市
［高知］キネマミュージアム（日程未定）
［福岡］KBCシネマ、シネマサンシャイン飯塚、イオンシネマ福岡、ユナイテッド・シネマ トリアス久山、小倉コロナシネマワールド、ユナイテッド・シネマなかま16、イオンシネマ大野城、Yet Cinema Club（8月21日〜）
［佐賀］109シネマズ佐賀、シアター・シエマ（7月31日〜）
［長崎］シネマボックス太陽
［熊本］熊本ピカデリー
［大分］大分シネマ5（7月4日〜）、日田シネマテーク・リベルテ（日程未定）
［宮崎］宮崎キネマ館
［鹿児島］シネマサンシャイン姶良、ガーデンズシネマ（7月17日〜）
［沖縄］シネマパレット
※劇場により、上映日・上映期間が異なる。
※上映劇場が変更となる場合があり。