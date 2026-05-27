厚生労働省は2026年度の改正にて、病院の保険診療における「キャンセル料」について発表した。

これまで、多くの病院では患者都合の「キャンセル料」ついては特に取り決めがなかったが、6月1日より「予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料」については、費用徴収がある旨を事前に説明し同意を得ることで、キャンセル料を徴収することができる。

もっとも、金額設定およびキャンセル料を導入するかについては、病院側の判断によるが、これまで明文化されていなかった病院のキャンセル料が制度として確立された意味は大きい。現に多くの病院では突然のキャンセルにより、用意していた人件費や材料費の損害が発生しており、悩みの種でもあったようだ。だが、その一方で不安の声も少なくないようだ。

診察のキャンセルは病気を扱う以上、突然の体調悪化や移動が出来なくなるなどのケースも想定され、患者が故意を持ってキャンセルしたのか、やむを得ない理由を持ってキャンセルしたのかの判断が難しい。また、感染症などに罹患した患者の場合は「キャンセル料を取られたくない」という理由から医師の注意を聞かずに無理矢理、診察へ来てしまう可能性もあるため、「患者都合」がどこまでかの線引きは必要になるかもしれない。

また、病院は予約したとしても他の患者の診察によっては決まっていた予約時間が大きくズレ込んでしまうこともある。そのため「キャンセル料怖さ」に診察後の予定を入れる事が難しくなる患者も出てきそうである。

前述の通り、キャンセル料の金額および、そもそもキャンセル料を導入するかについては病院側の判断になるため、「病院のキャンセル料」に関してはまだまだ調整の必要がありそうだ。