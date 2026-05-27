犬の涙やけはなぜ起こるの？

「毎日拭いているのに、どうして良くならないんだろう」愛犬の目元の"茶色"が濃くなっていくたびに、ケアの仕方は合っているのか、そもそもなぜ涙やけができてしまうのか、悩む飼い主さんは多いでしょう。

特に、初めて涙やけができやすい犬種を飼い始めた人は、涙やけへの対処の仕方がわからずに困り果ててしまうこともあるでしょう。

犬の涙やけは、目に何らかの原因で涙が溜まり、涙が溢れ出すことで起こります。溢れた涙が目の周りの毛に付着し、そこから雑菌が繁殖すると、毛が変色してしまい『涙やけ』になるのです。

涙やけの原因は、犬によってさまざまです。

体質的に涙の分泌量が増えている 遺伝的に涙の量が多い犬である 涙の通り道に異物が詰まっている 目の周りの毛が伸びすぎている アレルゲンになるものを摂取している

涙やけの主な原因として、以上が考えられます。まずは原因を探るべく、病院でアレルギー検査を受けたり、何らかの異常が生じていないかなど、獣医師に相談してみるとよいでしょう。

犬の涙やけが悪化するNG習慣５選

犬の涙やけは、犬によって原因はさまざまです。さらに、飼い主の習慣によって、その原因を作っている可能性も考えられます。ここでは、知らずにやってしまいがちな涙やけが悪化するNG習慣を見ていきましょう。

1.体質に合わない食事を与えている

犬の体質に合わない食事を与えていると、アレルギー反応や消化不良などにより、涙の粘り気が増したり、涙の通り道（鼻涙管）が詰まってしまい、涙やけを引き起こしやすくなります。

添加物が多いドッグフード 人間が食べるもの アレルゲンが含まれているドッグフード

まずは愛犬の食事習慣を見直して、場合によってはドッグフードの原材料や栄養成分をチェックしたり、獣医師に相談して適切なドッグフードを処方してもらうことも検討しましょう。

2.目の周りの伸びた毛を放置している

目の周りの毛が伸びすぎてしまうと、こぼれ落ちた涙が付着しやすくなり、涙やけにつながりやすくなります。また、伸びた毛が瞳に当たり、刺激となって涙の分泌を促進する原因になることも。

目に刺激を与えないためにも、目の周りの毛は定期的にチェックし、目にかかりそうになっていたらカットしてあげましょう。

3.目の周りを濡れたまま放置する

犬の涙やけの原因は、雑菌繁殖による毛の変色です。雑菌は湿気の多い場所を好むため、目の周りの毛を濡れたまま放置してしまうと、雑菌が繁殖しやすい状態が整ってしまいます。

雑菌の繁殖を防ぐためにも、愛犬の目の周りを濡れたまま放置せず、こまめに濡れていないかチェックし、やさしく拭き取ってあげることが大切です。

4.涙やけを取ろうと強く擦って拭いている

愛犬に涙やけができているのに気づいた後、どうにかして涙やけを拭き取ろうとゴシゴシ強く擦っていませんか。涙やけを取ろうと強く毛と皮膚を擦ってしまうと、その痛みが刺激となり、さらに涙の分泌を促してしまい逆効果です。

さらに、目の周りの皮膚に炎症を引き起こしてしまう原因にもなり、さらに涙やけを悪化させてしまうことも。拭くときは"擦る"ではなく、"やさしく押さえる"のがコツです。

5.刺激の強いもので目の周りを拭く

以下のようなアイテムは、犬の皮膚や目の周りに刺激を与えてしまいます。

アルコール成分の入ったシート 人間用の化粧品 通常のウェットシート

刺激を与えてしまうと、目を守ろうと涙の分泌量が増えてしまうので、涙やけができやすくなってしまいます。必ず犬の涙やけ用クリーナーや、やわらかく刺激の少ないコットンなどを使ってください。

涙やけに効果的なケア方法や目の周りの拭き方

愛犬の涙やけを消すために、正しい知識なく拭き取ろうとしてしまうと、逆効果になることもあります。ここでは、涙やけを消すケア方法や改善策、目に刺激を与えない正しい目周りの拭き方を見ていきましょう。

涙やけに効果的なケア方法

涙やけを消すためには、まず原因を知る必要があります。目の刺激なのか、アレルギー反応なのか、フードなのか、体質なのか…。普段の生活習慣を見直して、その原因を解消するためのケアを実践し、涙やけを取りましょう。

ドッグフードを見直す 添加物の多い人間の食事やおやつを控える 目の周りの毛を定期的にカットする こまめに目の周りを濡れていないかチェックして涙を拭き取る

まずはこの方法を取り入れてみてください。

目の周りを拭くときは、コットンやガーゼなどの柔らかい低刺激のものに、ぬるま湯や犬用クリーナーを染み込ませます。やさしく丁寧に拭いた後は、濡れたまま放置せず、乾いた清潔なガーゼやタオルでトントンとやさしく水分を拭き取り、乾燥させましょう。

目の周りをやさしく拭くコツは？

涙やけを取るために目の周りを拭く行為は、ケア方法として効果的です。しかし、強く擦ってしまうと逆効果になるので気をつけましょう。

目の周りを拭くときは、以下のコツを心がけてください。

"擦る"のではなく"やさしく押さえる"ように水分を吸水する 目頭から目尻へと毛の流れに沿って拭いていく

とにかく「やさしく」「押さえる」「刺激を与えない」この3つを心がけてください。

また、固まった涙やけは、ぬるま湯で浸したコットンをしばらく目元に当てて、ふやかしてから同じ方法で取り除きましょう。

改善しない場合は病院で根本治療も

ここまでご紹介したケア方法や拭き方でも、なかなか改善しないようであれば、病院で根本原因を検査してもらい、原因となる症状を治療してもらう方法もあります。

涙やけを誘発する病気には、「アレルギー反応」「結膜炎」「逆さまつげ」「鼻涙管閉塞」などが考えられます。これらを根本的に治療するため、目薬や内服によって改善していく方法が一般的です。

しかし、あまりにも症状が進行している場合は、鼻涙管洗浄や手術などを行い、改善に期待する手段をとることもあります。

病院によっては、ドッグフードに含まれている原材料に注目し、愛犬の体質に合ったドッグフードを紹介してくれることもあるので、まずは一度、かかりつけの動物病院に相談してみることをお勧めします。

まとめ

涙やけは、すぐ劇的に改善するものではなく、日々の積み重ねで少しずつ改善していく症状です。まずはやさしくケアすること、濡れたまま放置しないこと、生活習慣を見直すことを意識して、涙やけの改善に努めましょう。それでも改善しない場合は、かかりつけの動物病院に相談してみてください。

(獣医師監修：寺脇寛子)