【独占コメント到着】R&Bシーンを牽引してきたTina、新曲「ONE RAINBOW」配信リリース

R&Bシーンを牽引してきた実力派シンガーのTinaが、新曲「ONE RAINBOW」を配信リリースした。

東京・代々木公園で開催される「Tokyo Pride 2026」ドラァグクイーンの枝豆順子プロデュースによるスペシャルショーのために書き下ろされた本作品は、ダンサブルな高揚感溢れるグルーヴとTinaの力強くソウルフルなボーカルが際立つハウスを基調とした曲調。

歌詞には「We are one」「Just be yourself」といったストレートなメッセージと共に、多様性の象徴でもあるレインボーをモチーフとし、それぞれの個性が交差しながら、ひとつになる想いを描いたアンセムに仕上がっている。

サウンド面においては、東京を拠点とするクリエイティブ・コレクティブ ”w.a.u”のファウンダーでプロデューサーのRyuju Tanoueが手がける。

2026年6月7日（日）に開催される「Tokyo Pride 2026 」Day2 Festival STAGEにて披露されるショーは、Tinaと親交のあるドラァグクイーン・枝豆順子プロデュースのもと、総勢80名による大規模なパフォーマンスショーとなる。

Tinaはスペシャルゲストとして出演し、新曲「ONE RAINBOW」を初ライブ披露する。多彩なドラァグクイーンやダンサー達と共に歌でステージを彩り、音楽とパフォーマンスが融合して会場がひとつになる瞬間に注目が集まる。

「Tokyo Pride 2026」〜Pride Day2 Festival STAGE〜日程：2026年6月7日（日）場所：東京・代々木公園野外ステージドラァグクイーン『枝豆順子 Produce Show』Special Guest：Tina

Tokyo Pride Festival HPhttps://pride.tokyo/festival

【Tina コメント】

今回のTina新曲「ONE RAINBOW」が生まれるきっかけは色々なアーティストの振り付けや舞台演出等も手掛けているドラァグクイーン枝豆順子さんとの出会いから始まりました。

今から5年前に出会って以来、ショーを観に行かせていただいたり仲良くさせて頂いていて、過去のTina楽曲を使用してパフォーマンスをして下さったり。そんな時に何気ない会話で「いつか一緒にドラァグクイーンのショーとコラボレーションする形でのオリジナル曲ができたら良いね」と話をしていたりしました。

去年のTokyo Prideでの枝豆順子さんのステージを観に行かせて頂いたのですが私も含め、あの瞬間会場にいらした方々の心が震えて、魂に迫るような素晴らしいパフォーマンスにとても感動した記憶が鮮明に残っています。そして、今年のTokyo Prideでの「枝豆順子Produce Show」にお声がけいただき是非にとの気持ちで、このショーに込める順子さんの想いを受けて楽曲制作をしました。

6月7日の代々木公園野外ステージでの出演もお声がけいただきパフォーマンスと一緒に歌で参加させていただけること、とても光栄です。

今の時代を生きて、今ここにある瞬間を分かち合いひとつになれるようなそして楽曲を聞いてくださった方、ショーを観てくださった方々にとって力強くて優しい光を放つアンセムのような曲であったならとても嬉しいです。

Tina

【枝豆順子（ドラァグクイーン）コメント】

「Tokyo Pride2026」2日目のショーのトリを私、枝豆順子PRODUCE SHOWとして総勢80名で、ステージに立たせて頂きます。

今回のショーへの想いは、多様性を表すプログレス プライド フラッグの色を散りばめ、生まれた時は何色でもないまっさらな白をイメージし、

そこから、沢山の人や、物事、出来事と出会い、人が成長し、色々な色を知る事で自分の心や世界が広がり、繋がり、心の力を沢山感じられるそんなショーになったら。

そんな私の想いをお伝えして、スペシャルゲストでアーティストのTinaさんにお声がけさせて頂き、このショーの為の楽曲を制作して頂きました。

Tinaさんから放たれる力強い歌声と、私のリップシンクパフォーマンス&ダンスの融合パフォーマンスをぜひ楽しみにして頂きたいです。

一人、ひとりが持つ光が、また違う誰かの光になりますように。繋がる「ONE RAINBOW」それぞれに「何か」が伝わりますように。

枝豆順子（ドラァグクイーン）

【楽曲詳細】

発売日：2026年5月27日（水）タイトル：ONE RAINBOW楽曲配信URL：https://linkco.re/BQqcrNeUアーティスト名：Tina作詞：Tina作曲：Ryuju Tanoue,TinaProduced by Ryuju Tanoue, Tinaレーベル：Lady Soul Records