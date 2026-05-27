iCracked Japanは、「ソフトバンク認定 Samsung Galaxy 修理取扱店」として、ソフトバンクが販売する「Galaxy」スマートフォンの即日修理サービスを開始した。当初は「iCracked Store ハンズ新宿」と「iCracked Store グランフロント大阪」の2店舗でサービスを開始し、対象店舗は全国へ順次拡大される予定。

iCracked StoreでのAndroidスマートフォン修理は、メーカーが定めた修理や検査手順に従い、正規の純正パーツを使用して行われるのが特徴。修理時はバックヤードに端末を持ち込まず、対面カウンターでユーザーの目の前で作業する。動作確認もユーザーと一緒に行う仕組みで、ロック解除のパスコードを店舗側に伝える必要がないため、個人情報が入った端末でも安心して預けられるとする。

また、全店舗に防水検査機を導入している。修理の前後にそれぞれ防水検査を行い、修理による性能低下がないか確認する。万が一、作業によって防水性能が低下した場合は、修理代金を値引く補償制度もある。

同店では今回のGalaxyのほか、Google Pixelやソフトバンク販売モデルを中心としたAQUOS、モトローラ、シャオミ、FCNTの修理に加えて、iPhone修理やデータ移行などをサポートする「iTechサポート」にも対応している。