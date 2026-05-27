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山形市によりますと、きょう午前7時ごろ、山形県山形市神尾の山林でクマ1頭が目撃されました。

【画像】クマ出没場所

市が注意を呼びかけています。

■クマ目撃場所（画像）

■５月のクマ目撃情報（山形市）

5月27日（水曜）　午前7時00分頃　大字神尾地内の山林にてクマ1頭を目撃
5月23日（土曜）　午前11時00分頃　大字柏倉地内の山林にてクマ1頭を目撃
5月22日（金曜）　午後5時55分頃　大字山寺地内の路上にてクマ1頭を目撃
5月21日（木曜）　午前7時30分頃　大字松原地内の雑木林にてクマのような動物1頭を目撃
5月18日（月曜）　午前6時35分頃　みはらしの丘地内の雑木林にてクマのような動物1頭を目撃
5月16日（土曜）　午後1時30分頃　大字滑川地内の山林にてクマ1頭を目撃
5月15日（金曜）　午後7時40分頃　大字十文字地内の雑種地にてクマのような動物1頭を目撃
5月15日（金曜）　午前7時30分頃　大字下東山地内の山林にてクマ1頭を目撃
5月11日（月曜）　午後3時00分頃　大字平清水地内の山林（千歳山）にてクマのような動物1頭を目撃

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https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2687665?display=1