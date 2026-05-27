『風、薫る』に出演する好きな女性俳優ランキング！ 2位「多部未華子」を2票差で抑えた1位は？
「トレインドナース」として活躍する2人の女性を描いたNHK連続テレビ小説『風、薫る』。作品を彩る女性俳優たちの演技や佇まいも印象的です。
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する好きな女性俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、多部未華子さんです。『つばさ』（2009年）でヒロインを演じて以来、約17年ぶりの朝ドラ出演。見上愛さん演じる主人公・一ノ瀬りんと上坂樹里さん演じる大家直美に影響を与える貴婦人・大山捨松を演じています。
日本初の女子留学生の1人で、英語のせりふも多数。鹿鳴館の華とも呼ばれ、ボリュームのある華やかなドレスを着こなす姿も印象的です。
回答者からは「ナチュラルな演技と柔らかい雰囲気が唯一無二。朝ドラとの相性もすごくいい」（20代女性／奈良県）、「昔から応援していて好きな女優だから」（30代男性／新潟県）、「自然体の演技と柔らかい雰囲気が魅力的で、役柄にしっかり馴染んでいると感じたからです」（30代男性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、ヒロインの一ノ瀬りん役を務める見上愛さんです。りんのモデルとなったのは、日本のナイチンゲールと呼ばれた大関和さん。本作でのりんは、若くしてシングルマザーとなり、看護の世界に飛び込んでいく設定です。
見上さんはNHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）の中宮彰子役で脚光を浴び、映画『国宝』では「日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞。朝ドラでも高い演技力を見せています。
回答コメントでは「クシャっと笑った時の笑顔が最高に可愛いから」（50代女性／茨城県）、「凛とした雰囲気があるので」（40代女性／神奈川県）、「雰囲気が儚げでとても魅力に溢れている」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は5月11〜12日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『風、薫る』」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『風、薫る』に出演する好きな女性俳優」ランキングを紹介します！
2位：多部未華子（大山捨松）／93票
2位にランクインしたのは、多部未華子さんです。『つばさ』（2009年）でヒロインを演じて以来、約17年ぶりの朝ドラ出演。見上愛さん演じる主人公・一ノ瀬りんと上坂樹里さん演じる大家直美に影響を与える貴婦人・大山捨松を演じています。
日本初の女子留学生の1人で、英語のせりふも多数。鹿鳴館の華とも呼ばれ、ボリュームのある華やかなドレスを着こなす姿も印象的です。
回答者からは「ナチュラルな演技と柔らかい雰囲気が唯一無二。朝ドラとの相性もすごくいい」（20代女性／奈良県）、「昔から応援していて好きな女優だから」（30代男性／新潟県）、「自然体の演技と柔らかい雰囲気が魅力的で、役柄にしっかり馴染んでいると感じたからです」（30代男性／茨城県）といったコメントが寄せられています。
1位：見上愛（一ノ瀬りん）／95票
1位にランクインしたのは、ヒロインの一ノ瀬りん役を務める見上愛さんです。りんのモデルとなったのは、日本のナイチンゲールと呼ばれた大関和さん。本作でのりんは、若くしてシングルマザーとなり、看護の世界に飛び込んでいく設定です。
見上さんはNHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）の中宮彰子役で脚光を浴び、映画『国宝』では「日本アカデミー賞 新人俳優賞」を受賞。朝ドラでも高い演技力を見せています。
回答コメントでは「クシャっと笑った時の笑顔が最高に可愛いから」（50代女性／茨城県）、「凛とした雰囲気があるので」（40代女性／神奈川県）、「雰囲気が儚げでとても魅力に溢れている」（40代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)